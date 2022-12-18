الأحد 18 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«والدتها تركتها بمفردها».. مصرع طفلة سقطت من شرفة مسكنها غرب الإسكندرية

جثة طفلة
جثة طفلة

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من شرفة سكنها بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، أثناء قيام والدتها بتركها بمفردها داخل الشقة أثناء شراء متطلباتها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط طفلة من شرفة عقار بشارع الهدي بمنطقة البيطاش، وتوفيت على الفور وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.


وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثمان الطفلة "فريدة.م.ي" 4 سنوات، مقيمة بالطابق الأول علوي بالعقار محل البلاغ، مسجاة على ظهرها أمام العقار، وبها كسور وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.


وبسؤال والدتها المدعوة "أ.ر.ال" 29 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص، وقررت بترك نجلتها بمفردها بالشقة لشراء بعض المستلزمات من الشارع.


وقالت الأم في التحقيقات، إن سبب سقوط طفلتها حال قيامها باللهو أعلى مقعد بشرفة الشقة سكنهما، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الحادث.


تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العجمي العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة سرعة طلب البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.


كانت قد قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة وفاة فتاة سقطت من شرفة منزلها بمنطقة سيدى بشر، وسؤال أهلية المتوفاة، والتحفظ على الجثة والتصريح بدفنها بعد توقيع الكشف الطبي عليها.

 

إسكندرية البحث الجنائي الدخيلة غرب جثمان الطفل سقطت من شرفة ضباط وحدة مباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

حدث ليلًا| ضبط عامل ذبح زوجته فى الشرقية.. والقبض على قتلة خفير مصنع السلام

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

خبير تعدين يكشف سبب ارتفاع احتياطى منجم السكرى لـ مليونى أونصة

خطيب قاتلة والدتها: تتمتع بحسن الخلق ولا أتخيل ما حدث (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تعتقل إسرائيليًا لتهريبه أجهزة عسكرية وتكنولوجية حساسة إلى روسيا

الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو

مصرع شقيقين فلسطينيين دهسهما مستوطن بالضفة الغربية