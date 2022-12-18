«والدتها تركتها بمفردها».. مصرع طفلة سقطت من شرفة مسكنها غرب الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من شرفة سكنها بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، أثناء قيام والدتها بتركها بمفردها داخل الشقة أثناء شراء متطلباتها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بسقوط طفلة من شرفة عقار بشارع الهدي بمنطقة البيطاش، وتوفيت على الفور وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثمان الطفلة "فريدة.م.ي" 4 سنوات، مقيمة بالطابق الأول علوي بالعقار محل البلاغ، مسجاة على ظهرها أمام العقار، وبها كسور وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.



وبسؤال والدتها المدعوة "أ.ر.ال" 29 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، أيدت ما جاء بالفحص، وقررت بترك نجلتها بمفردها بالشقة لشراء بعض المستلزمات من الشارع.



وقالت الأم في التحقيقات، إن سبب سقوط طفلتها حال قيامها باللهو أعلى مقعد بشرفة الشقة سكنهما، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الحادث.



تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العجمي العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة سرعة طلب البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.



كانت قد قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول واقعة وفاة فتاة سقطت من شرفة منزلها بمنطقة سيدى بشر، وسؤال أهلية المتوفاة، والتحفظ على الجثة والتصريح بدفنها بعد توقيع الكشف الطبي عليها.