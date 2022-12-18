«إعلام بنى سويف» تحصد المركز الأول ضمن منافسات مشروعات التخرج على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الحملة الإعلامية «هليوبوليس» أحد مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام، على المركز الأول كأفضل حملة إعلامية ضمن منافسات مشروعات تخرج طلاب كليات وأقسام الإعلام على مستوى الجمهورية، والتي أُقيمت خلال الفترة من ٤ إلى ٧ ديسمبر الجاري.

وأثنى رئيس الجامعة، على الجهود التي تبذلها كلية الإعلام في دعم وتشجيع الطلاب ليكونوا وجهة مشرفة للكلية ولجامعة بني سويف، موجهًا التهنئة لهم وأن الجامعة لا تدخر جهدًا وتعمل على توفير الإمكانات التي تساعد أبنائها الطلاب على المنافسة والفوز في المسابقات داخل الجامعة وخارجها، مؤكدًا أن الجامعة تهتم بالأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية، أن الحملة الإعلامية "هليوبوليس" تهدف إلى تغيير رؤية العالم لمصر للأفضل، حيث تشمل الحملة مجموعة من الصور الحية التي تتيح للإنسان التعايش مع مراحل التطوير والتغيير في مصر، وذلك بهدف المقارنة بين مصر القديمة ومصر الحالية التي شهدت مراحل تطوير وتعمير جديدة في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والآثار.

وحصلت الكلية على المركز الأول بالمنافسة مع 44 جامعة منها 16 جامعة حكومية، و19 جامعة خاصة، و9 جامعات عربية، بإجمالي 196عملًا إبداعيًا من عدد المشروعات المشاركة، هذا بخلاف المشاركة في النسخ السابقة من المهرجان والفوز بالمركز الأول في مهرجان الشروق الخامس عن مجلة كيمت، بجانب الفوز بجائزة أحسن سيناريو عن مشروع الدوار، والفوز بالمركز الثاني لمشروع مجلة ست الحسن وغيرها من الجوائز.