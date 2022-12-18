«الخشت» يتلقى تقريرًا حول تقدم الجامعة فى التصنيف العالمى للجامعات الخضراء

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن تقدم الجامعة في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة "UI Green Metric" في مجال التنمية المُستدامة لعام 2022 - 2023، ووصولها المركز الأول بين الجامعات الحكومية المصرية، والمركز الثاني إفريقيًا بعد الجامعة الأمريكية، والمركز 270 عالميًا بين 1050 جامعة على مستوى العالم.

وذكر التقرير أن تصنيف المقياس الأخضر العالمي للجامعات الذي تنظمه جامعات إندونيسيا، يعد أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، ويعتمد على معايير أساسية، منها الموقع، والبنية التحتية، والمساحات الخضراء، والتعليم والبحث العلمى، والطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والنقل.

وأوضح التقرير أن استراتيجية جامعة القاهرة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الجامعة أنشأت عام 2021 مكتب الاستدامة الأول من نوعه في الجامعات المصرية بهدف غرس ثقافة الاستدامة في الجامعة، واتخاذ خطوات نحو حياة وتعلم وبيئة عمل أكثر استدامة للمجتمع الجامعي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة المؤسسية والعمل على إعداد كوادر قادرة على إيجاد حلول سليمة بيئيًا وعادلة اجتماعيًا ومجدية اقتصاديًا، لتصبح جامعة القاهرة مؤسسة رائدة عالميًا في تعزيز الاستدامة البيئية.

وأكد التقرير أن الجامعة ساهمت في تقليل الآثار البيئية السلبية لها، وتقديم نظرة شاملة لثقافة الاستدامة في الحرم الجامعي، والتزام الجامعة بالجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للاستدامة.