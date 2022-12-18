حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 18 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك واستمزج آراءه فهي قد تكون مفيدة جداً.

عاطفياً: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما، لكن بحكمتكما تتوصلان إلى ما تتوخيانه.

صحياً: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: قد تحقق مشروعك الذي تخطط له منذ سنين طوال، وتنال ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنك.

عاطفياً: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً.

صحياً: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء جميلة، لا تتردد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة.

عاطفياً: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العاطفي، كن مستعداً للأيام المقبلة فهي ستكون أكثر إشراقاً ممّا تتوقع.

صحياً: إذا كنت عاجزاً عن ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء ولتنشق الهواء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة، فيحققون مكاسبهم ويبعدونك من أمام دربهم.

عاطفياً: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: قد يدفعك هذا اليوم إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد، وتقرر مع بعض الزملاء ضرورة التصدي لكل من يضع العصي في دواليب المشاريع.

عاطفياً: الشفافية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، وأفضل حل لتذليل المصاعب مهما يكن حجمها.

صحياً: الشعور بعدم الراحة والقلق الدائم ناتجان من الإرهاق المتزايد الذي تعرض نفسك له.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك نظراً إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات.

عاطفياً: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون ولا شك في مصلحة علاقتك بالشريك حتماً.

صحياً: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات، يجب أن تتخلّى عن خجلك وكن جريئاً إنما لا تكن وقحاً، واطرح أفكارك من دون أي تردد.

عاطفياً: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور المصيرية، عندها يكون الحسم مطلوباً في كل المجالات.

صحياً: لكل شيء أوانه، وللرياضة أوانها الذي يجب ألا تهمله مهما كثرت عليك الأشغال.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهداً كبيراً، ويتيح لك فرصة التفكير في المستقبل كما يجب.

عاطفياً: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها، وتجعله يغير نظرته إليك ويتقرب منك أكثر فأكثر.

صحياً: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة المقبلة وخصوصاً بعد الجهد الجبار الذي بذلته بغية إنجاح المشاريع التي عادت بالفائدة الكبيرة على محيطك المهني.

عاطفياً: قد تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصاً بعد الجهود التي بذلتها أخيراً، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على الصعيد العاطفي.

صحياً: استرخ قدر المستطاع، ورفّه عنك بالتوجه إلى أماكن مسلية إنما غير مضرّة صحياً على الإطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: نقاشات حادة مع الزملاء حول موضوع مصيري، لكنّ النهاية إيجابية خلافاً لنيات بعضهم السيئة.

عاطفياً: تحمل أوراقاً رابحة في كسب ود الشريك أكثر فأكثر، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب.

صحياً: أكثر من تناول العصير الطبيعي، ولا سيما عصير الجزر والتفاح وغيرهما.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: في هذا اليوم تتاح أمامك مجموعة كبيرة من الفرص المهنية والمادية، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.

عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة، إنها مرحلة مهمة من حياتك العاطفية.

صحياً: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعوداً وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لجديد ناقشته ملياً مع أرباب العمل ونلت موافقتهم.

عاطفياً: تضطر إلى الاعتذار عن تلبية دعوة للشريك أو قد تفكر في عدم تغيير شعورك تجاهه وعدم الذهاب بالأوهام بعيداً.

صحياً: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها.