الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 18 ديسمبر 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنياً: حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة، بل حاول أن تشرك فريق عملك واستمزج آراءه فهي قد تكون مفيدة جداً. 

عاطفياً: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما، لكن بحكمتكما تتوصلان إلى ما تتوخيانه.

صحياً: احم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنياً: قد تحقق مشروعك الذي تخطط له منذ سنين طوال، وتنال ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنك.

عاطفياً: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً.

صحياً: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء جميلة، لا تتردد.

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حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 16 ديسمبر 2022

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنياً: تزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة.

عاطفياً: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العاطفي، كن مستعداً للأيام المقبلة فهي ستكون أكثر إشراقاً ممّا تتوقع.

صحياً: إذا كنت عاجزاً عن ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء ولتنشق الهواء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة، فيحققون مكاسبهم ويبعدونك من أمام دربهم.

عاطفياً: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنياً: قد يدفعك هذا اليوم إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد، وتقرر مع بعض الزملاء ضرورة التصدي لكل من يضع العصي في دواليب المشاريع.

عاطفياً: الشفافية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، وأفضل حل لتذليل المصاعب مهما يكن حجمها.

صحياً: الشعور بعدم الراحة والقلق الدائم ناتجان من الإرهاق المتزايد الذي تعرض نفسك له.

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حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنياً: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك نظراً إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات.

عاطفياً: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون ولا شك في مصلحة علاقتك بالشريك حتماً.

صحياً: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنياً: يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات، يجب أن تتخلّى عن خجلك وكن جريئاً إنما لا تكن وقحاً، واطرح أفكارك من دون أي تردد.

عاطفياً: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور المصيرية، عندها يكون الحسم مطلوباً في كل المجالات.

صحياً: لكل شيء أوانه، وللرياضة أوانها الذي يجب ألا تهمله مهما كثرت عليك الأشغال.

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حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهداً كبيراً، ويتيح لك فرصة التفكير في المستقبل كما يجب.

عاطفياً: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها، وتجعله يغير نظرته إليك ويتقرب منك أكثر فأكثر.

صحياً: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنياً: كلمات المديح والتنويه عنوان المرحلة المقبلة وخصوصاً بعد الجهد الجبار الذي بذلته بغية إنجاح المشاريع التي عادت بالفائدة الكبيرة على محيطك المهني.

عاطفياً: قد تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصاً بعد الجهود التي بذلتها أخيراً، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على الصعيد العاطفي.

صحياً: استرخ قدر المستطاع، ورفّه عنك بالتوجه إلى أماكن مسلية إنما غير مضرّة صحياً على الإطلاق.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنياً: نقاشات حادة مع الزملاء حول موضوع مصيري، لكنّ النهاية إيجابية خلافاً لنيات بعضهم السيئة.

عاطفياً: تحمل أوراقاً رابحة في كسب ود الشريك أكثر فأكثر، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب.

صحياً: أكثر من تناول العصير الطبيعي، ولا سيما عصير الجزر والتفاح وغيرهما.

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حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنياً: في هذا اليوم تتاح أمامك مجموعة كبيرة من الفرص المهنية والمادية، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.

عاطفياً: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة، إنها مرحلة مهمة من حياتك العاطفية.

صحياً: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور. 

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعوداً وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لجديد ناقشته ملياً مع أرباب العمل ونلت موافقتهم.

عاطفياً: تضطر إلى الاعتذار عن تلبية دعوة للشريك أو قد تفكر في عدم تغيير شعورك تجاهه وعدم الذهاب بالأوهام بعيداً.

صحياً: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها.

 

18 ديسمبر برج الدلو 2023 برج السرطان 2023 جميع مواليد الأبراج الفلكية جميع الأبراج الفلكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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