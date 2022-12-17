السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة الغد ومن سيرفع كأس العالم 2022

كأس العالم
كأس العالم

قالت هالة حافظ خبيرة الأبراج، إنها تتوقع فوز الأرجنتين في مباراة الغد، وتتويجه بطلًا لكأس العالم 2022.

 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأرجنتين ستفوز بكأس العالم، وميسي سيرفع الكأس"، مردفة أن الأرجنتين هي من تستحق لقب بطل العالم وهي من بذلت جهدًا أكبر.

 

أما بالنسبة للمباراة المقامة اليوم بين المغرب وكرواتيا على المركز الثالث، تنبأت هالة بفوز، كرواتيا على المغرب قبل نهاية المباراة، وأن تحصل على المركز الثالث. 

 

كرواتيا تهزم المغرب بثنائية وتحصد برونزية كأس العالم 2022

 

وبالفعل فاز منتخب كرواتيا، على المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم 2022، والتي جمعت الفريقين على ملعب خليفة الدولي، بهدفين مقابل هدف.

 

وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يحتل المركز الرابع في ترتيب بطولة كأس العالم.

 

 

كأس العالم كأس العالم 2022 خبيرة ابراج صالة التحرير برنامج صالة التحرير

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