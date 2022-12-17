خبيرة أبراج تتوقع نتيجة مباراة الغد ومن سيرفع كأس العالم 2022

قالت هالة حافظ خبيرة الأبراج، إنها تتوقع فوز الأرجنتين في مباراة الغد، وتتويجه بطلًا لكأس العالم 2022.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأرجنتين ستفوز بكأس العالم، وميسي سيرفع الكأس"، مردفة أن الأرجنتين هي من تستحق لقب بطل العالم وهي من بذلت جهدًا أكبر.

أما بالنسبة للمباراة المقامة اليوم بين المغرب وكرواتيا على المركز الثالث، تنبأت هالة بفوز، كرواتيا على المغرب قبل نهاية المباراة، وأن تحصل على المركز الثالث.

وبالفعل فاز منتخب كرواتيا، على المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم 2022، والتي جمعت الفريقين على ملعب خليفة الدولي، بهدفين مقابل هدف.

وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يحتل المركز الرابع في ترتيب بطولة كأس العالم.