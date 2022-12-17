كرواتيا تهزم المغرب بثنائية وتحصد برونزية كأس العالم 2022

فاز منتخب كرواتيا، على منتخب المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم، قطر 2022، والتي جمعت الفريقين على ملعب خليفة الدولي، بهدفين مقابل هدف.

وبات المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يحتل المركز الرابع في ترتيب بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب كرواتيا بنفس النتيجة.

جفارديول مدافع كرواتيا بدأ التسجيل مبكرًا لفريقه في الدقيقة 7 برأسية متقنة ورائعة سكنت على يسار ياسين بونو، بعد تمريرة من بيريسيتش.

وتعادل سريعًا للمغرب أشرف داري برأسية في الدقيقة 9، من عرضية حكيم زياش من ركلة حرة.

وفي الدقيقة 11 سدد أورزيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بقليل أمام مرمى بونو.

وواصل منتخب كرواتيا بعدها سيطرته وخطورته برأسية من كراماريتش في الدقيقة 17 جاءت في يد بونو ثم تصدى بعدها الأخير لتسديدة مودريتش القوية في الدقيقة 23.

وعاد منتخب المغرب للهجوم، وأرسل أشرف حكيمي عرضية خطيرة في الدقيقة 28 مرت أمام رأس يوسف النصيري الذي لم يستغل المرمى الخالي.

وقبل نهاية الشوط بثلاث دقائق سجل أورزيتش هدف التقدم في الدقيقة 42، بتسديدة رائعة من فوق الحارس بونو لينهي الشوط بتقدم كرواتيا 2-1.

المنتخب الكرواتي كان الأكثر خطورة والأقرب للتسجيل في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، مع محاولات من لاعبي المغرب لتسجيل هدف التعادل والحفاظ على حظوظهم في العودة للنتيجة.

وهدأ اللعب بين كلا الفريقين في الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني، مع محاولات من لاعبي المنتخب المغربي لتسجيل هدف التعادل.

وأهدر يوسف النصيري فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل للمغرب في الدقيقة 70 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء في حالة انفراد وسددها بيساره وأبعدها الحارس.

وطالب لاعبو المنتخب الكرواتي باحتساب ركلة جزاء لصالح جفارديول الذي انطلق داخل منطقة جزاء المغرب، بداعي وجود مخالفة ضد سفيان أمرابط في الدقيقة 74، وبعد توقف اللعب عاد الحكم لتقنية الفيديو ورفض احتساب اللعبة مرة أخرى.

وكثف لاعبو المنتخب المغربي الضغط على دفاعات كرواتيا خلال الربع ساعة الأخيرة من المباراة من أجل تسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة قبل نهاية المباراة.

وتراجع لاعبو منتخب كرواتيا لمنتصف ملعبهم في الوقت بدل الضائع لحماية مرماهم من المحاولات المغربية، والحفاظ على الانتصار.