حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية الجمعة 16 ديسمبر 2022
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 16 ديسمبر، لمواليد جميع الأبراج الفلكية على النحو التالي.
برج الحمل
مهنياً: يوم غني بالايجابيات، تنكب فيه على تسوية ما كان يزعجك، فتلاحق الحلول الحكيمة وتجد نفسك في المكان الصحيح.
عاطفياً: مغامرة عاطفية جديدة وجدّية في انتظارك، وفي حال جاءت الأمور على ما يرام عليك أن تستعد لحصد ثمار جهودك.
صحياً: إياك وإهمال الأعراض المفاجئة فهي قد تتفاقم بحيث لا تعود قادراً على احتمالها.
برج الثور
مهنياً: قد تعرف تطوراً في شؤونك المالية والمهنية، أو في شراكة لك، وتستثمر كل ما تملكه في مشروع العمر.
عاطفياً: تكون سبّاقًا في إظهار عواطفك الجياشة للشريك وتقدّم له أفضل ما لديك وتتحمّس لبدء مشروع جديد معه.
صحياً: الإرهاق قد يورطك في مشاكل صحية كثيرة مثل فقدان المناعة والشعور بالوهن.
برج الجوزاء
مهنياً: يتسلّط الضوء اليوم على دور بعض الصداقات وتشهد الأيام المقبلة تغيرات في مراكز يحتلها رؤساء لك وتتولى أنت مركزاً مهماً .
عاطفياً: قد يصعب عليك مسايرة الأوضاع، لكن الامر ضروري، لا تقدم على تغيرات او مجازفات في هذا الوقت.
صحياً: إذا أحسنت تقسيم وقتك كما يجب، فإنك ستجد أمامك عدة ساعات فراغ للاهتمام بالشأن الرياضي.
برج السرطان
مهنياً: يطرأ تحسين على وضعك المهني، وتتخلص من بعض العقبات التي اعترضت خطواتك وتزيل من دربك أصحاب الغايات المشبوهة.
عاطفياً: قد تبحث عن علاقة جديدة، لا تخف من أخذ المبادرة، فهي قد تبدأ بخطوة جريئة.
صحياً: في غمرة الجهود التي تبذلها تنسى حق صحتك عليك وتقصّر في الاهتمام بها.
الأسد
مهنياً: يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة، وتحصد ثمار ما زرعت بعد سنوات من الجهد والتعب المتواصل.
عاطفياً: عليك الاهتمام برأي الحبيب والاطّلاع على حاجاته وطلباته، وتشتد العلاقة المتينة صلابة.
صحياً: قد تصاب بانحلال مفاجئ بسبب نقص في المناعة ما يؤدي إلى انخفاض نشاطك.
العذراء
مهنياً: يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات، ويستمر الوضع على ما هو عليه طوال الأسبوع، وتكون النتائج على قدر الآمال والطموح.
عاطفياً: تناسبك الظروف الحالية والتي تشجع على اجتياز العقبات وتذليلها وإن كانت هذه الاخيرة لن تظهر على الساحة حالياً.
صحياً: لا تغامر بمستقبلك الصحي على حساب ساعات عمل إضافية لن تغنيك.
الميزان
مهنياً: تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام بل المواجهة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وشجاعة.
عاطفياً: أنت محظوظ بشريك يحاول مساعدتك في أحلك الظروف وى يطرح التحديات، فتجد نفسك وسط حالة ممتازة.
صحياً: تمر ببعض المصاعب غير الخطرة، لكنها قد تكون إنذاراً لإيلاء الوضع الصحي المزيد من الاهتمام.
العقرب
مهنياً: أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم أفكاراً مميّزة وتخوض تجارب ناجحة أيضاً.
عاطفياً: توقّع في هذا اليوم أن يتحرّك شيء ما في حياتك العاطفية بعد زمن من مراوحة المكان.
صحياً: مغريات الحياة كثيرة ولا سيما تلك المضرة بالصحة، تحاشاها قدر الإمكان
القوس
مهنياً: ربما تضطر إلى تسوية مشكلة ما تناسيتها أو تجاهلتها، ويصعب عليك التعامل مع المحيط بسبب التناقض الكبير بينك وبينه.
عاطفياً: قد تضطر الى تقديم التنازلات أو تجد نفسك محرجاً أمام الشريك بسبب تصرفاتك تجاهه، لكن هذا التنازل يكون في مصلحة العلاقة.
صحياً: لا توفر طاقتك الكبيرة في ممارسة الرياضة ولا سيما بعد انقطاع بسبب ظروف العمل.
الجدي
مهنياً: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك، فما عليك سوى أن تبقي عينيك مفتوحتين جيداً.
عاطفياً: الظروف جيدة جداً على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك.
صحياً: ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، أخرج وانطلق برحلة للاستجمام.
الدلو
مهنياً: لحسن الحظّ تنفرج الأمور، وتعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك مقدماً لك كامل الدعم.
عاطفياً: تميل إلى التعبير عن عواطفك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في خوض مغامرة جديدة ترى أن وقتها قد حان.
صحياً: إذا كنت تعاني ضعفاً في القابلية على الأكل استشر طبيبك فوراً
الحوت
مهنياً: يوم غير مناسب للارتباطات المهمّة والرئيسية، بحيث تخذلك النتائج ولن ستكون على قدر طموحاتك، فتحزن بالنتائج .
عاطفياً: تتبادل مع الشريك أخلص المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدمت بعض التنازلات لإرضائه.
صحياً: بادر فوراً إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية لفصل الصيف تعود بالفائدة الصحية الكبيرةعليك.