الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«أنت أقوى من المشكلات».. ما هي توقعات برج الدلو 2023؟

توقعات برج الدلو
توقعات برج الدلو 2023

يحرص العديد من الأشخاص على رؤية ما يخبأ لهم البرج الخاص بهم، أما فيما يخص أصحاب برج الدلو نوضح لهم خلال السطور التالية توقعات برج الدلو 2023.

كانت علامة الشمس الخاصة بك في دائرة الضوء الجماعي خلال السنوات القليلة الماضية حتى الآن، في الواقع يشير العديد من خبراء الأبراج إلى أننا دخلنا الآن عصر الدلو أي القوة، أي وتيرة الواقع تتسارع، حيث يتميز أصحاب هذا البرج بالوتيرة السريعة في اتخاذ القرارات.

توقعات برج الدلو 2023

 

في العام الجديد 2023، مع كل عقبة تعترض طريقهم، سيصبح السكان الأصليون الذين يحملون علامة برج الدلو أقوى. قد لا يأتيك النجاح بسرعة، أو ربما تواجه بعض الصعوبات المالية. مهما كان الأمر، مع بركات كوكب المشتري في الربع الثاني من العام والزهرة في النصف الأول، سيعيش رجال ونساء برج الدلو حياتهم بكل سرور في رضا. علاوة على ذلك ، وفقًا لتوقعات الأبراج لعام 2023 لعلامة برج الدلو، يجب أن تظل مستعدًا لأن العديد من النضالات ستأتي مع راحو في الربع الأخير من عام 2023. مما يؤثر على صحتك ، سيكون الكوكب مزعجًا ويؤثر على الأشياء كثيرًا، لكن، لا تقلق، حيث سيكون كوكب المشتري موجودًا لإنقاذك من الفوضى التي قد تصل.

برج الدلو الحب 2023

استمرارًا لفرص العثور على شريك مناسب، سيواجه مواطنو الدلو العازبون تأخيرات. على وجه الخصوص، في الربع الثاني من العام تقريبًا، قد تواجه العديد من التقلبات المزاجية بسبب كل التقلبات في حياتك الشخصية. سواء وجدت شخصًا ما لنفسك أو لأصدقائك وعائلتك، فسترى حظًا صعبًا في حقيبتك. 

توقعات برج الدلو 2023

 

بالنسبة للأزواج، يقول برج الدلو عن الحب لعام 2023 أنه يمكنك توقع المشاكل في معظم أوقات العام. في بعض الأحيان، قد تكون تتجادل حول الأشياء، بينما في بعض الأحيان، قد يكون شريكك منزعجًا من إحدى عاداتك، إن أهم ممارسة تريدك الكواكب أن تفعلها هي الحفاظ على الهدوء والعقلانية.

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 في المستقبل، سيكون الأشخاص الذين يتوقعون المصالحة محظوظين في النصف الثاني من عام 2023، ولكن يجب أن تظهر الأفضل وأن تظل إيجابيًا، قد يرى الأزواج أيضًا تورط شخص ثالث في علاقتهم في الأشهر الوسطى من العام. سيكون من الحكمة والأفضل أن يقوم رجال ونساء برج الدلو برعاية شركائهم في أسوأ الأوقات للادخار من الأسوأ.

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