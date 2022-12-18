الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الرجاء: نستحق تمثيل المغرب فى مونديال الأندية.. والأهلى يتمسك باللوائح

الرجاء المغربي
الرجاء المغربي

أكد عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن نجاح كأس العالم للأندية مرهون بالحضور الجماهيري.

وكان الفيفا قد أعلن إقامة كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير المقبل.

وقال البدراوي في تصريحات تليفزيونية متحدثا عن لائحة مونديال الأندية الخاصة بعدم السماح بمشاركة فريقين من نفس البلد: "هذه دفوع الفريق المصري (الأهلي) وهي التشبث باللوائح، ولكن الرجاء أيضًا له دفوعاته وأرسلنا للاتحاد الدولي".

وأضاف: "نحن وصيف بطولة الدوري المغربي والوداد لا يمثل المغرب لكن يمثل الاتحاد الأفريقي باعتباره بطلا لدوري الأبطال".

وتابع: "دور الجامعة المغربية أن تدافع عن حقوق الرجاء كما يساند اتحاد الكرة المصري فريقه".

واستكمل: "لم أتواصل مع فوزي لقجع، لأنه في قطر مع المنتخب المغربي، ولكني تواصلت مع المسؤولين القانونيين في الجامعة المغربية".

وأتم تصريحاته قائلا: "لم يطلب مني المسؤولون أن أكتب شيئًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنا رئيس نادي الرجاء وهذا حسابي الشخصي وأتواصل من خلالها مع الجماهير".

الرجاء المغربي بطولة كأس العالم للأندية 2022 الاهلى الوداد البيضاوي المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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