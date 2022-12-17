السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

فى عيد ميلاد نيللى كريم.. من رقص البالية لنجمة «دراما الستات»

نيللي كريم
نيللي كريم

تحتفل النجمة نيللي كريم غدًا بعيد ميلادها، حيث ولدت في 18 ديسمبر عام 1974، بمدينة الإسكندرية، لأب مصري من مدينة الزقازيق، وأم روسية، حيث ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم بروسيا نحو عشرة أعوام، لتدرس هناك فن الباليه، ثم عادت وعائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية وبدأت مشوارها في فن الباليه كإحدى أفضل راقصات الباليه في الوطن العربي.

وعن بدايتها بالتمثيل، فقد لفتت نظر الفنانة الراحلة فاتن حمامة عندما شاهدتها في فوازير رمضان عام 1999 التي كانت فكرة للمخرج أشرف لولي كتجديد لفوازير الفنانة نيللي.

على الفور قررت اختيارها للمشاركة في مسلسل "وجه القمر" في عام 2000 ليكون هذا أول ظهور لها كممثلة، أما أولى بطولاتها فكانت في مسلسل "المستحي" الذي توالت بعده تقديم عدة مسلسلات أقل شهرة، وعن أول أعمالها في السينما فكانت عن طريق فيلم شباب على الهوا عام 2002، إلا أنها لم تحقق الشهرة السينمائية إلا مع المطرب عامر منيب في فيلم سحر العيون، ومن ثم الانطلاقة بالسينما بفيلم "غبي منه فيه" مع النجم هاني رمزي.

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نيللي كريم.. نجمة دراما النساء

على الرغم من تميزها في الأدوار الرومانسية، ولكن كان لأدوار الدراما الأسرية والخاصة بالنساء المعنفات والمطلقات السبب الأول في تميزها بالدراما، حيث قدمت الكثير من الأعمال التي تناقش فيها الكثير من القضايا المتعلقة بالنفقة وغيرها من الأمور التي تشغل بال الكثير من النساء.

ولعل أشهر أعمالها "سجن النساء"، والتي قدمت فيه دور "سجانة" لترصد من خلالها حكايات الكثير من المسجونات، كما قدمت دور المرأة التي تعاني في محاكم الأسرة، في مسلسل "لأعلى سعر"، وأخيرًا فاتن أمل حربي.

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نيللي كريم.. كوميديانة بارعة

استطاعت الفنانة نيللي كريم، أن تقدم اللون الكوميدي، في الكثير من الأعمال، حيث إنها تتمتع ببعض من المرح وحس الدعابة الأمر الذي جعلها خامة جيدة للكثير من المخرجين للأعمال الكوميدية.

ويعتبر فيلم "غبي منه فيه"، الانطلاقة القوية لنيللي كريم في عالم الكوميديا، ولا ننسي دور "سكر" بمسلسل 100 وش، مع النجم أسر ياسين، والذي حظى بإشادة الكثيرين.

النجمة نيلي كريم نيلي كريم فاتن حمامة شباب على الهوا نجمة دراما النساء دراما النساء فاتن امل حربى

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

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