الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ميريام فارس تعلق على وصف إليسا لها بفنانة الـ«100 وش»: إحنا فى رمضان

ميريام فارس
ميريام فارس

علقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على إهانة النجمة إليسا لها بكلمات أظهرت قدرتها على التسامح.

وغردت ميريام ردا على كلام إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: "بليز ما حدا يرد، نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح، وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح! مش حرزانة".

وكانت إليسا قد خرجت بإحدى البرامج التليفزيونية وتحدثت عن ميريام فارس وقالت: "دافعت عنها في السابق بعد تصريحات عن ارتفاع أجرها على مصر، وهي بـ100 وش".

بداية الخلاف بين إليسا وميريام فارس كان عام 2019، وتحديدًا وقت تصريح «فارس» عن مصر عندما تم سؤالها عن قلة حفلاتها فيها، فقالت: «صرت تقيلة على مصر»، في إشارة منها إلى أن أجرها أصبح أعلى من مستوى الحفلات المصرية، ما جعل المصريين وقتها يشنون هجومًا حادًا عليها، لتغرد إليسا مدافعة عن «فارس»: «إنها أساءت التعبير ولكن لم تقصد ذلك»، إلا أن «فارس» اعتبرت أن إليسا تهاجمها، بسبب أن الأخيرة وضعت علامة إعجاب على خبر انتقاد المصريين لها لترد عليها بكلمات صادمة.

إليسا من مواليد (27 أكتوبر 1972) وهي مغنية لبنانية من أم سورية، اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها «بدي دوب» وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب وتصدر المرتبة الأولى لمدة ثمانية أسابيع، وفي فبراير 1999 صدر الألبوم بتوزيع شركة إيمي وحقق نجاحًا واسعا للمطربة الصاعدة حيث كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999م، وظل ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا لسنة 2000 أيضًا.

أما ميريام فارس فقد ولدت في (3 من مايو 1983)، هي مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية، لا ينحصر جمهورها في لبنان فقط بل من الدرجة الأولى العالم العربي، وقد اشتهرت بأغاني عديدة مثل "أنا والشوق" و"حقلق راحتك" و"مكانه وين" و"إيه اللي بيحصل" و"كيفك أنت" وغيرها، خصوصا الأغاني المصورة التي تحتوي على المشاهد الاستعراضية.

عيش رزان قلة المصريين أدم ميريام فارس البرامج التلفزيونية

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