فوز 3 مسلسلات بجائزة الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان

فازت مسلسلات “بطلوع الروح، وفاتن أمل حربي، ومين قال”، بجائزة الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2022، المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.

ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، حفلا لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2022، اليوم السبت.

وشهد الحفل تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد والمخرجين والإعلاميين تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

كما منحت لجنة التحكيم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جائزة التميز الدرامي للكاتب الراحل وحيد حامد، واستلم الجائزة المخرج مروان حامد، نجل وحيد حامد، وذلك خلال احتفال المجلس بتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حددت أن هناك ضعف في حقوق الإنسان، كما أنه مر عام منذ إعداد الاستراتيجية، مؤكدة أن لجنة الدراما تنشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك لأن الفن قدرته كبيرة على تحقيق التوازن النفسي، لأي إنسان.

وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفن هو الوسيلة الوحيدة التي لديها القدرة على تغيير وجهات النظر لدى الجميع، متابعة: “أحنا بنعيش فرصة تاريخية بوجود الاستراتيجية وهذا نقلة كبيرة، وأحنا زمان كنا بنقول أن حقوق الإنسان أجندة غريبة ولكن الآن احنا عندنا أجندة وطنية”.