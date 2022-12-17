السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فوز 3 مسلسلات بجائزة الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

فازت مسلسلات “بطلوع الروح، وفاتن أمل حربي، ومين قال”، بجائزة الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2022، المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.

ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، حفلا لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2022، اليوم السبت.

وشهد الحفل تكريم أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان، بعد تقييم مسلسلات رمضان لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد والمخرجين والإعلاميين تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

كما منحت لجنة التحكيم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جائزة التميز الدرامي للكاتب الراحل وحيد حامد، واستلم الجائزة المخرج مروان حامد، نجل وحيد حامد، وذلك خلال احتفال المجلس بتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حددت أن هناك ضعف في حقوق الإنسان، كما أنه مر عام منذ إعداد الاستراتيجية، مؤكدة أن لجنة الدراما تنشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك لأن الفن قدرته كبيرة على تحقيق التوازن النفسي، لأي إنسان.

وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفن هو الوسيلة الوحيدة التي لديها القدرة على تغيير وجهات النظر لدى الجميع، متابعة: “أحنا بنعيش فرصة تاريخية بوجود الاستراتيجية وهذا نقلة كبيرة، وأحنا زمان كنا بنقول أن حقوق الإنسان أجندة غريبة ولكن الآن احنا عندنا أجندة وطنية”.

بطلوع الروح فاتن امل حربى مين قال الانتاج الدرامي حقوق الانسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة bein sport| موعد مباراة المغرب وكرواتيا

عمر المتهم و«وصلة هزار بالتحقيقات».. مصدر يكشف مفاجآت بقضية مقتل سيدة بورسعيد

تردد قناة الكاس المفتوحة 2023| موعد مباراة المغرب ضد كرواتيا

جدول امتحان المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي

موعد بطولة مستر أولمبيا 2022 والقنوات الناقلة حصريًا

مصادر لـ«الدستور» تكشف الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حفيف صندل

ماجد حبته

اتفاق «صندوق النقد» الجديد

علي سعدة

الخيانة العظمى

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين