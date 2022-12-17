السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تفتتح غرفة بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر باسم الراحل أحمد زيدان

مستشفى شفاء الأورمان
مستشفى شفاء الأورمان

‏افتتحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، غرفة باسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، والتي توفر العلاج للأطفال من كافة محافظات صعيد مصر بالمجان. 
 

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كانت قد أطلقت بين أعضائها للتبرع باسم ابنها الشاب الراحل النائب أحمد زيدان، لإقامة غرفة مجهزة لعلاج السرطان منذ وفاته، وتم الانتهاء من جمع أموال الحملة، وتجهيز غرفة كاملة بمبنى الأطفال الجديد بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر.


شارك في الافتتاح النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والطفل عمر أحمد زيدان، وهدير محمد، ومصطفى زيدان، من أسرة  النائب الراحل.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين احمد زيدان مجلس النواب النائبة سها سعيد مجلس الشيوخ عضو مجلس النواب

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