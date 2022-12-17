مستشفى الجلاء التعليمي تستضيف خبير عالمي لجراحات أورام النساء بالمنظار الجراحي

أعلنت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، استضافة مستشفى الجلاء التعليمي البروفيسور الإيطالي ماريو أنطوني، رئيس قسم واستشاري جراحة أورام النساء بمستشفى أدنبرة الملكي، في إنجلترا، وذلك يوم السبت.

وأوضح الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه من المقرر له مناظرة وإجراء عدة عمليات جراحية معقدة بقسم جراحة أورام النساء بمستشفى الجلاء.

وأضاف الدكتور محمد فوزي، أن استضافة استشاري جراحة أورام النساء بمستشفى أدنبرة الملكي، يعكس سياسة الهيئة المستديمة في تطبيق أحدث التقنيات الجراحية داخل وحداتها لتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى مجاناً، مما سيسهم فى سرعة إنهاء حالات قوائم الانتظار طبقًا للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الاتتظار.