غدًا.. بيت الشعر العربي يحتفي بالشاعر أحمد سويلم

يقيم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، احتفالاً بالشاعر الكبير "أحمد سويلم" بمناسبة ميلاده الثمانين، وذلك في الخامسة مساء غد الأحد، بمركز إبداع القاهرة، بساحة دار الأوبرا بالجزيرة.

يشارك في الاحتفال الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، رئيس مجلس أمناء بيت الشعر، والشاعر الدكتور فوزي خضر أمين عام الاحتفالية، ويعدها ويشرف عليها الشاعر السماح عبد الله مدير بيت الشعر.

تتضمن الاحتفالية جلسة بحثية بعنوان "التجربة الشعرية عند أحمد سويلم" يشارك بها أ.د. عادل ضرغام، والشاعر الناقد أحمد حسن، يتخللها فقرة من أشعار أحمد سويلم، اداء الفنان خالد عبد السلام.

ثم جلسة بحثية عن "المسرح الشعري عند أحمد سويلم" بمشاركة أ.د صابر عبد الدايم، الناقد محمد السيد عيد، ويديرها الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، يعقبها جلسة بحثية بعنوان "الكتابة للأطفال عند أحمد سويلم" بمشاركة أحمد فضل شبلول، عبده الزراع، إدارة رشا الفوال، ثم فقرة من شعر أحمد سويلم أداء الشاعر عماد غزالي.

أما جلسة "الدراسات الأدبية عند أحمد سويلم" فتقدمها الدكتورة شيرين العدوي، والشاعر جابر البسيوني وتديرها آمال ناجي، ثم فقرة فنية لأغنية مسجلة من أشعار أحمد سويلم، تلحين وأداء الفنان هاني نديم.

تختتم الاحتفالية بجلسة شهادات، يشارك فيها الإعلامية ريهام أحمد سويلم، أ.د أحمد عفيفي، الشاعر فولاذ عبد الله الأنور، الدكتورة أماني الجندي.

جدير بالذكر أن أحمد سويلم، شاعر وكاتب وصحفي مصري، من مواليد محافظة كفر الشيخ بدلتا مصر، عمل مدير عام النشر بدار المعارف، ونائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، ومستشار النشر بدار المعارف، ومقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، عضو نقابة الصحفيين، رئيس جمعية الأدباء، وحصد العديد من الجوائز الأدبية الكبرى في مصر منها، جائزة الدولة التشجيعية في الشعر 1989، جائزة كافافيس 1922، جائزة الدولة للتفوق في الآداب 2006، جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2015، قدم عشرات الأعمال الشعرية والدراسات والمسرحيات الشعرية منها، الطريق والقلب الحائر"، "شظايا"، "الزمان العصي"، "مرافئ الظمأ".