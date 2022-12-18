الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

سر تفتيش بضائع منتجات شي إن في الجمارك (صور)

شي ان في الجمارك
شي ان في الجمارك

خلال الساعات القليلة الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأزمة بضائع منتجات شي إن SHEIN، التي تم تفتيش شحنات البضائع في ميناء سفاجا، ومن ثم جرى تداول الصور عبر جميع المواقع.

الصور المنتشرة لمنتجات شي إن أحدثت قلق وغضب الكثير من المستوردين الذين يعملون في هذا الموقع من خلال استيراد كميات من الملابس ومستحضرات التجميل، ومن ثم بيعها أونلاين.

«شي إن» هو موقع بيع الكتروني يعرض تشكيلة مختلفة من المستلزمات والأغراض ومن أهمها الملابس ومفروشات المنزل وكذا مستحضرات التجميل والإكسسوارات.

انتشر عمليات البيع والشراء لمنتجات شي إن خلال الفترة الأخيرة نظرًا لأن الموقع يعرض أسعارًا تنافسية مقارنةً بالخامات والجودة التي تميزت كونها عالية وجيدة.

واعتادت سارة عبد الله، طالبة جامعية، الشراء من موقع شي إن من خلال الصفحات الأونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول: «منتجات الموقع جيدة للغاية فهي حاليًا أفضل الماركات التي أفضل الشراء منها نظرًا لجودة الخامات لجميع الأغراض والمستلزمات».

وتابعت سارة: «الموقع بيعرض كل حاجة ممكن أي بنت تحتاجها وبأسعار في متناول الجميع وتختلف حسب الاحتياج، وهو ما يميزه عن غيره لأن الفترة الأخيرة أصبحت الملابس جودتها قليلة وأسعارها مرتفعة للغاية».

وتضيف سارة: «ما جعلني أنا وكل أصحابي نفضل منتجات هذا الموقع هو أسعاره المناسبة، ولكن آخر طلبية عملناها تم وقفها بعد دفع جزء كبير من مستحقات الأوردر، وحتى الآن لا نعرف ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة».

 

 

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تفتيش منتجات وبضائع شي ان في الجمارك، وتسائل رواد السوشيال ميديا عن مدى فرض رسوم الجمارك على هذه البضائع وما مصيرها.

وارتفعت معدلات البحث عن أخبار شي إن خلال الأيام الماضية عبر محركات البحث المختلفة، ووصلت الى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة من قبل المصريين، لاسيما بعد تداول صور بضائع شي إن في الجمارك.

 

وجاءت محافظة بورسعيد على رأس المحافظات التى اجرت عمليات بحث خلال الساعات القليلة الماضية، وتلتها محافظة شمال سيناء كأكثر المحافظات بحثُا عن أخبار شي إن بحسب أدادة جوجل تريند.

 

حالات يستبعد فيها فرض رسوم الجمارك والضرائب

تفرض الجمارك رسومًا محددة على البضائع المستوردة من الخارج وجميع السلع والمنتجات يتم تحصيل رسوم ضريبية عليها قل أن تدخل الدولة، كما يوجد نوعان للتعريفة الجمركية، النوع الأول يُفرض كرسوم ثابتة على قيمة المنتج أو السلعة، أما النوع الآخر فهي رسوم متغيرة حسب نوع المنتجات من حيث وزنها.

وهناك بعض الحالات التي يتم استبعادها من فرض او تحصيل الرسوم الجمركية عليها، فبحسب قانون الجمارك لابد أن يكون المنتج يكون استخدام شخصي ويتم دخوله إلى الدولة مع شخص، وبذلك لا يفرض عليه اي رسوم جمركية.

كما يتم استبعاد الملابس من تحصيل الجمارك والرسوم، ولكن في حال أن تكون مواد خام يتم تصنيعها ثم يتم تصديرها مرة أخرى فتسقط عنها الجمارك.

شي إن SHEIN منتجات شي إن ميناء سفاجا موقع شي ان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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