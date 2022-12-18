سر تفتيش بضائع منتجات شي إن في الجمارك (صور)

خلال الساعات القليلة الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأزمة بضائع منتجات شي إن SHEIN، التي تم تفتيش شحنات البضائع في ميناء سفاجا، ومن ثم جرى تداول الصور عبر جميع المواقع.

الصور المنتشرة لمنتجات شي إن أحدثت قلق وغضب الكثير من المستوردين الذين يعملون في هذا الموقع من خلال استيراد كميات من الملابس ومستحضرات التجميل، ومن ثم بيعها أونلاين.

«شي إن» هو موقع بيع الكتروني يعرض تشكيلة مختلفة من المستلزمات والأغراض ومن أهمها الملابس ومفروشات المنزل وكذا مستحضرات التجميل والإكسسوارات.

انتشر عمليات البيع والشراء لمنتجات شي إن خلال الفترة الأخيرة نظرًا لأن الموقع يعرض أسعارًا تنافسية مقارنةً بالخامات والجودة التي تميزت كونها عالية وجيدة.

واعتادت سارة عبد الله، طالبة جامعية، الشراء من موقع شي إن من خلال الصفحات الأونلاين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقول: «منتجات الموقع جيدة للغاية فهي حاليًا أفضل الماركات التي أفضل الشراء منها نظرًا لجودة الخامات لجميع الأغراض والمستلزمات».

وتابعت سارة: «الموقع بيعرض كل حاجة ممكن أي بنت تحتاجها وبأسعار في متناول الجميع وتختلف حسب الاحتياج، وهو ما يميزه عن غيره لأن الفترة الأخيرة أصبحت الملابس جودتها قليلة وأسعارها مرتفعة للغاية».

وتضيف سارة: «ما جعلني أنا وكل أصحابي نفضل منتجات هذا الموقع هو أسعاره المناسبة، ولكن آخر طلبية عملناها تم وقفها بعد دفع جزء كبير من مستحقات الأوردر، وحتى الآن لا نعرف ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة».

شى ان اتوقف استيرادها وصادروا اللى فى الجماركhttps://t.co/7jiJCtF3Pa pic.twitter.com/1Hvv7Jjmcs — A̯̯͡͡r̯͡a̯͡b̯͡i̯͡a̯͡n̯͡ N̯͡i̯͡g̯͡h̯͡t̯͡s̯͡ 🌙‏✨💫 (@MRPinocchio100) December 15, 2022

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع تفتيش منتجات وبضائع شي ان في الجمارك، وتسائل رواد السوشيال ميديا عن مدى فرض رسوم الجمارك على هذه البضائع وما مصيرها.

وارتفعت معدلات البحث عن أخبار شي إن خلال الأيام الماضية عبر محركات البحث المختلفة، ووصلت الى 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة من قبل المصريين، لاسيما بعد تداول صور بضائع شي إن في الجمارك.

وجاءت محافظة بورسعيد على رأس المحافظات التى اجرت عمليات بحث خلال الساعات القليلة الماضية، وتلتها محافظة شمال سيناء كأكثر المحافظات بحثُا عن أخبار شي إن بحسب أدادة جوجل تريند.

حالات يستبعد فيها فرض رسوم الجمارك والضرائب

تفرض الجمارك رسومًا محددة على البضائع المستوردة من الخارج وجميع السلع والمنتجات يتم تحصيل رسوم ضريبية عليها قل أن تدخل الدولة، كما يوجد نوعان للتعريفة الجمركية، النوع الأول يُفرض كرسوم ثابتة على قيمة المنتج أو السلعة، أما النوع الآخر فهي رسوم متغيرة حسب نوع المنتجات من حيث وزنها.

وهناك بعض الحالات التي يتم استبعادها من فرض او تحصيل الرسوم الجمركية عليها، فبحسب قانون الجمارك لابد أن يكون المنتج يكون استخدام شخصي ويتم دخوله إلى الدولة مع شخص، وبذلك لا يفرض عليه اي رسوم جمركية.

كما يتم استبعاد الملابس من تحصيل الجمارك والرسوم، ولكن في حال أن تكون مواد خام يتم تصنيعها ثم يتم تصديرها مرة أخرى فتسقط عنها الجمارك.