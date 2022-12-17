تحالف المعارضة البلغارية يطالب بتعطيل قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة

طالب تحالف المعارضة البلغارية بقيادة رئيس الحزب الاشتراكي، رومين راديف، اليوم السبت، إلى استخدام حق النقض الفيتو في الاتحاد الأوروبي، وتعطيل قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف تحالف المعارضة في بيان له، اليوم، أن حق النقض "الفيتو" ضد تزويد أوكرانيا بالأسلحة يستند إلى بنود دستورية، وينبع من منطلقات أخلاقية، وفقا لوكالة نوفوستى.

وصادق البرلمان البلغاري في وقت سابق على اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع البلغارية والأوكرانية، حول تقديم المساعدات العسكرية لنظام كييف، وفقا لراديو بى إن ار.

وعرف راديف بمواقفه المعارضة لجرّ بلغاريا إلى الأزمة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية وقبلها.

وزارة الدفاع الأمريكية: سنطور برامج لتدريب الجنود الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس أن الولايات المتحدة ستطوّر اعتبارًا من يناير برنامجها لتدريب الجنود الأوكرانيين، بهدف تدريب عدد أكبر من الجنود وتزويدهم بمهارات أوسع، في وقت تترقّب كييف هجومًا روسيًا جديدًا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر، أنه في حين يقتصر تدريب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة التي تمنحها واشنطن لكييف، إلا أن الولايات المتحدة ستنظّم الآن مناورات مشتركة لتعليمهم كيفية تنسيق مناورات قوات المشاة مع دعم المدفعية.

وأوضح "رايدر" في مؤتمر صحفي أن هذا البرنامج الذي يُفترض أن يبدأ في يناير المقبل سيتيح تدريب حوالي 500 جندي أوكراني شهريًا.

وأضاف أن الفكرة هي منحهم تدريبًا جماعيًا متقدّمًا سيسمح لهم بتنفيذ عمليّات عسكري بأسلحة مشتركة ومناورات على أرض المعركة.

وسيُجرى هذا التدريب في ألمانيا وسيُضاف إلى التدريبات على الأسلحة التي تُسلّم لأوكرانيا، والتدريب الأكثر شمولًا الذي يُقام منذ أشهر عدة مع الحلفاء، خصوصًا الجيش البريطاني.

ودرّبت الولايات المتحدة حوالى 3100 جندي على الأسلحة التي تزوّد كييف بها، كما درّب الحلفاء 12 ألف جندي إضافي.

وتوقع قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، الخميس، أن تشنّ روسيا هجومًا جديدًا على كييف في الأشهر الأولى من عام 2023 بعدما تركز القتال منذ أشهر في شرق البلاد وجنوبها.