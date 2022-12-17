ننشر تفاصيل لقاء وفد مجلس حقوق الإنسان بمحافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي ضم كل من: محمود بسيوني، خالد معروف، أمجد فتحي، أسامة الواحي، أحمد سعد، أحمد محمود، بسام سمير أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن المحافظة: مها حميدة مدير خدمة المواطنين ووحدة حقوق الإنسان بالديوان العام ، والتي تأتي قبل بدء زياراتهم الميدانية لمواقع الخدمات والمشروعات القومية والتنموية ضمن برنامج المجلس الميداني على مستوى المحافظات.

وبحث محافظ بني سويف مع الوفد تعزيز سبل التعاون مع المجلس لخدمة المواطن السويفي، مؤكدا الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة القضايا التي تهم المواطن والعمل خارج الصندوق وبشكل غير تقليدي، مطالبا بأهمية أن يمتد هذا الدور لكافة مناحي حياة المواطن، وأن يتطرق إلى مختلف المجالات الحياتية والقطاعات الخدمية والقضايا الاجتماعية، وذلك سيعظم من دور المجلس في خدمة الإنسان المصري.

كما ناقش المحافظ مع وفد المجلس، وضع أجندة عمل لخدمة المجتمع السويفي، يظهر فيها دور المجلس بشكل أوسع، بالإضافة إلى دوره الهام في الشأن الداخلي والخارجي، مشددا على أهمية التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم وأيضا القضايا المجتمعية الهامة كالبطالة والعمل والتعاون في مواجهتها.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات الحقوقية التي بذلت فيها المحافظة جهودا نوعية منها: الحوار الوطني، حيث أكد المحافظ أن بني سويف تفاعلت بشكل مميز مع الاستعداد للحوار الوطني الذي دعت إليه القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 3 جلسات في حضور أعضاء من لجنة الحوار الوطني وبالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤخرا كانت جلسة حوارية موسعة بمقر جامعة بني سويف بحضور حشد كبير من طلاب الجامعة، فضلا عن إقامة جلسات الحوار الوطني من خلال لجنة شئون القرى على مستوى كل المراكز.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة في الدفع بقضايا المرأة والأسرة والطفل، أشار إلى تنفيذ مبادرة (الأسرة أمن قومي) بهدف تدعيم أركان الأسرة المصرية وتوفير مقومات تماسكها، على أساس قوي ومتين، حيث يتم البدء بقرى حياة كريمة البالغ عددها 66 قرية، وذلك وفق برنامج زمني، والذي يتعاون فيه كل الجهات المعنية والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني وعلماء الأزهر والأوقاف.

كما تناول اللقاء، الجهود المبذولة لتخفيض نسبة البطالة حيث أشار المحافظـ إلى أن بني سويف شهدت ضمن أول 6 محافظات التي انخفضت لديها نسبة البطالة بنسبة تصل 2%، وذلك يرجع للمشروعات القومية التي حظيت بها المحافظة على مدار 8 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجاوزت قيمتها 105 مليارات جنيه، بجانب الدفع بالاستثمار في 8 مناطق صناعية وجاري إنشاء مناطق أخرى ضمن استراتيجية تنموية محلية عامة أطلقتها المحافظة كأولى المحافظات في هذا الشأن، تضم مشروعات وخطط للنهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية.

وفيما يتعلق بالدفع بالمنظومة التعليمية ومواجهة تحدياته، أشار المحافظ، إلى أنه تم إطلاق مبادرة تشمل ثلاث مسابقات لتنمية قدرات التلاميذ في اللغة العربية، والمسابقات هي مسابقة فرسان التهجئة والطالب المثقف والبرنامج العلاجي والوقائي لطلاب المرحلة الابتدائية على مستوى الإدارات التعليمية السبع، حيث يعد ذلك أكبر حزمة من المسابقات التي في وقت واحد، للارتقاء والنهوض بمستوى الطلائع في اللغة العربية المقرر تنفيذها يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري، والذي يتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للغة العربية، مشيرا إلى أن بني سويف في مجال تعليم الكبار هي الأولى في تحقيق معدلات مميزة سنويا.

وتطرق اللقاء لمناقشة الجهود النوعية التي نفذتها المحافظة في مجال إدماج الشباب والاستفادة بهم في كل الملفات الخدمية والتنموية، في مقدمة تلك الجهود تشكيل مجلس استشاري من شباب المحافظة، جاءت ليتسق مع رؤية ومشروع الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستفادة من قدرات وطموح وإصرار شباب مصر لتحقيق التنمية والريادة على كافة المستويات، حيث تم اختيارهم وفقا لمعايير واختبارات من أجل انتقاء المميزين في المجالات المختلفة، ليكونوا عونا للخبراء والمتخصصين في وضع الرؤى والخطط التنموية.

بجانب مبادرة تأهيل وتمكين التي تمثل المحور الثاني من استراتيجية وخطة المحافظة لإتاحة الفرصة أمام شبابها في الدفع بجهود الدولة التنموية، وفقا للرؤية التنموية "مصر 2030 " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استهدف المجلس الاستشاري انتقاء مجموعة من الشباب المميز كل في تخصصه، وتهدف مبادرة التأهيل والتمكين تأهيل مجموعة من شباب المحافظة المميز على العمل الميداني والدفع بجهود الوحدات المحلية، وأيضا إتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب لخدمة وطنه، في إطار خطة الدولة ،والرؤية التنموية التي وضعتها المحافظة لتحقيق نقلة نوعية.

وأعرب وفد المجلس الذي يقوم بزيارة المحافظة، عن سعادتهم بالنموذج الذي تقدمه المحافظة، وأن العمل يتم من خلال رؤية واضحة، مؤكدين أنهم سيوصون بنقل تجربة المحافظة لكل المحافظة، خاصة وأن منظومة العمل ببني سويف تدار بقيادة شبابية، حيث ذلك يؤكد أن تجربة ومشروع تمكين الشباب الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أتى ثماره بإحدى محافظات صعيد مصر، وتحولت لمنطقة واعدة وجاذبة للاستثمار والعمل وكل فكر جديد ورؤية تنموية خلاقة.