مصادر بـ«التعليم» تكشف لـ«الدستور» تفاصيل امتحانات أولى وثانية ثانوي

تستعد الإدارات التعليمية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وسيكون سياقها على غرار العام الماضي.

وقالت مصادر في تصريحات لموقع «الدستور»: «امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي انتظام وخدمات 85% أسئلة إلكترونية يعني يجاوب على التابلت و15% مقالية والإجابة ورقية».

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها: «الطالب الانتظام والخدمات الذي لم يتسلم التابلت حتى 15 ديسمبر امتحاناته لنصف العام كاملة ورقية والطالب المنازل والدمج في الصف الأول والثاني الثانوي (امتحاناته طوال العام كاملة ورقية)».

وعن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يقول المصدر إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستكون على مستوى الإدارة التعليمية على أن يكون جزء إلكترونى وجزء ورقى مثل العام الماضي، وستكون كل إدارة تعليمية مسئولة عن امتحاناتها وما يحدث فيها.

وجاءت خطوات تفعيل أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022\2023، كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي:

1- النقر على زر Knox manager الموجود بأجهزة التابلت

2- اختيار Download configuration، من شبكة G10 لو أمامها install نجعلها delete

3- النقر على قائمة setting الموجودة في أجهزة التابلت

4- اختيار شبكة school ويجب النقر عليها بطريقة مطولة، لتظهر قائمة منسدلة نختار اخر اختيار وهو «إدارة ضبط الشبكة».

5- تظهر قائمة بها الهوية فلا تقم بتغيير الهوية

6- من خلال شاشة الـ CA

7- اختيار don't validate أو عدم المصادقة Mac address type ونختار الاختيار الثاني tablet mac أو الخاص بالجهاز اللوحي ثم حفظ

8- يجب التأكد من ظهور كلمة connected وظهور شبكة school

9- وفى حالة عدم ظهور شبكة school الموجودة في أجهزة التابلت

10- وفى حالة اتصال شبكة enrollment

11- نختار forget

12- أما إذا كانت شبكة G10 ننقر على Delete مرتين ثم انقر ok