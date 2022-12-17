السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمحامٍ بتهمة تزوير بيع قطعة أرض ورخصة قيادة

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازي، بمعاقبة محام بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة التزوير في محررات رسمية في منطقة روض الفرج.

وجاء في أمر الإحالة وبتحقيقات النيابة، أن المتهم "محامٍ" اشترك وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو رخصة القيادة الخاصة بالمجني عليه، والمنسوب صدورها لوحدة مرور القاهرة الجديدة، وذلك بان اتفق مع الشخص المجهول على تزويرها وأمده البيانات اللازم إثباتها،  فقام الشخص المجهول باصطناعها على غرار التراخيص الصحيحة وعزاها زورا للمجنى عليه "س.أ".

وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بالاشتراك مع مجهول وموظف عام حسن النية، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو توكيل بيع قطعة أرض وقدمه مدعيا زورا شخصية المجنى عليه، فقام الموظف "حسن النية"، باستصدار توكيل مفاده قيام المجنى عليه بتوكيل المتهم بالتصرف في قطعة الأرض موضوع التحقيقات.

ة جنايات القاهرة معاقبة محام

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