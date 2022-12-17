السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

العلامات السبع لسرطان البروستاتا كعلاج لتزايد المرض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت بيانات جديدة أن عدد الرجال الذين عولجوا من سرطان البروستاتا ارتفع العام الماضي.

ووفقًا لموقع “health” إنه أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال في المملكة المتحدة حيث يتم تشخيص أكثر من 40.000 حالة جديدة كل عام.

كشفت أرقام جديدة من NHS أن المزيد من الأشخاص يخضعون لفحوصات المسالك البولية أكثر من أي وقت مضى، حيث تشير الأرقام إلى أن عدد الرجال الذين عولجوا من المرض قفز بأكثر من الربع في العام الماضي.

كشفت البيانات أن ما يقرب من 4000 رجل قد تلقوا علاجًا من سرطان البروستاتا في أغسطس (3898) مقارنة بما يزيد قليلاً عن 3000 في نفس الشهر من العام الماضي (3057).

ويمكن علاج سرطان البروستاتا بشكل كبير إذا تم اكتشافه مبكرًا ويحث الأطباء البريطانيون الآن على أن يكونوا على دراية بالعلامات من أجل وقف المرض في مساره:-

تشمل الأعراض:

كثرة التبول خاصة في الليل.

الحاجة إلى التسرع إلى المرحاض.

صعوبة في بدء التبول.

ضعف التدفق.

اجهاد ووقت طويل اثناء التبول.

الشعور بأن مثانتك لم تفرغ بالكامل.

دم في البول أو دم في السائل المنوي.

يزداد حجم البروستاتا لدى العديد من الرجال مع تقدمهم في العمر بسبب الحالات غير السرطانية وتضخم البروستاتا وتضخم البروستاتا الحميد.

في الواقع، هاتان الحالتان أكثر شيوعًا من سرطان البروستاتا - لكن هذا لا يعني أنه يجب تجاهل الأعراض.

تشمل العلامات التي تشير إلى انتشار السرطان آلام العظام أو الظهر أو الخصية وفقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.

سلطت أماندا بريتشارد، الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ، الضوء على أن الحديث عن السرطان ينقذ الحياة.

وقالت إنه بفضل الحملات وعشرات الآلاف من الأشخاص الذين قدموا لإجراء الفحوصات، عالجت NHS أعدادًا متزايدة من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا خلال العام الماضي.

وقالت: "نحن مصممون على اكتشاف المزيد من السرطانات في مرحلة مبكرة عندما يكون علاجها أسهل، ونستمر في تقديم طرق جديدة ومناسبة لفحص الأشخاص، بما في ذلك من خلال فحوصات الصيدلية في الشارع الرئيسي وطرح الخدمة الشاملة المحلات التجارية للاختبارات في قلب المجتمعات المحلية.

العلامات السبعة لسرطان البروستاتا سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوع ا بين الرجال فحوصات المسالك البولية انتشار السرطان آلام العظام فقدان الشهية فقدان الوزن غير المبرر

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