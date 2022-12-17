الفيلم الوثائقى «النداهة» الأكثر شهرة على منصة watch it

حقق الفيلم الوثائقي «النداهة – واحة سيوة» المقرر عرضه على شاشات منصة watch it وهو أحدث أعمالها الأصلية، بعد طرحه من مدة وصلت لأكثر من شهر تقريبًا- شهرة واسعة.

فيلم «النداهة» من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يوثق الفيلم حكاية واحة سيوة المصرية وأسماها الفراعنة «سخت آم» أي أرض النخيل وزارها الإسكندر المقدوني ليأخذ البركة من الإله آمون.

الفيلم الوثائقى «النداهة» الأكثر شهرة عبر منصة «watch it»

ويعتبر المحور الرئيسى للفليم الوثائقي «النداهة» هو واحة سيوة كندّاهة تخلب عقول شخوص الفيلم الذين وفدوا من شتى بقاع الدنيا شغفًا بأسرارها ومرويتها بعدما سكنتهم من النظرة الأولى، والعمل إخراج معتز مختار، منتج فني هاجر محمد، بحث وإعداد الحسين يحيى الباجا ونسمة تليمة، كتابة رضوان آدم، تصوير عمرو المصري، مونتاج أحمد البرلسي، تلوين محمد عبد الهادي، المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية شريف سعيد، مدير وحدة الأفلام الوثائقية أحمد الدريني.

ونشرت المنصة فيديو قصيرا من الفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» مع تعليق: «سيوة.. عندما يقع التاريخ في غرام الجغرافيا جهزوا لرحلة كشف أسرار واحة سيوة، قريباً في الفيلم الوثائقي النداهة».

يشار إلى أن منصة WATCH IT تعرض حاليا أحدث أعمالها الأصلية، مسلسل «اتزان»، وتقدم المنصة العمل معتمدة على البطولة الجماعية الشبابية، حيث تراهن في أعمالها الأصلية على الشباب في بطولة هذه المسلسلات، بعدما عرضت مؤخرًا مسلسل «ريفو» الذي اعتمد على البطولة الشبابية أيضًا.

ويقوم ببطولة مسلسل «اتزان» الفنانة ركين سعد، وصدقى صخر، وذلك بعدما قاما ببطولة «ريفو» أيضاً حيث يعد الثنائى نجما المنصة ببطولتهما أحدث مسلسلات watch it الأصلية، خاصة بعدما حققت التجربة مع البطولة الجماعية الشبابية نجاحاً ملحوظاً في «ريفو» الذى لاقى ردود أفعال إيجابية وإشادات مع الجمهور وقت عرضه.