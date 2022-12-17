السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الفيلم الوثائقى «النداهة» الأكثر شهرة على منصة watch it

النداهة
النداهة

حقق الفيلم الوثائقي «النداهة – واحة سيوة» المقرر عرضه على شاشات منصة watch it وهو أحدث أعمالها الأصلية، بعد طرحه من مدة وصلت لأكثر من شهر تقريبًا- شهرة واسعة.

فيلم «النداهة» من إنتاج وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يوثق الفيلم حكاية واحة سيوة المصرية وأسماها الفراعنة «سخت آم» أي أرض النخيل وزارها الإسكندر المقدوني ليأخذ البركة من الإله آمون.

الفيلم الوثائقى «النداهة» الأكثر شهرة عبر منصة «watch it»

ويعتبر المحور الرئيسى للفليم الوثائقي «النداهة» هو واحة سيوة كندّاهة تخلب عقول شخوص الفيلم الذين وفدوا من شتى بقاع الدنيا شغفًا بأسرارها ومرويتها بعدما سكنتهم من النظرة الأولى، والعمل إخراج معتز مختار، منتج فني هاجر محمد، بحث وإعداد الحسين يحيى الباجا ونسمة تليمة، كتابة رضوان آدم، تصوير عمرو المصري، مونتاج أحمد البرلسي، تلوين محمد عبد الهادي، المدير التنفيذي لوحدة الأفلام الوثائقية شريف سعيد، مدير وحدة الأفلام الوثائقية أحمد الدريني.

ونشرت المنصة فيديو قصيرا من الفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» مع تعليق: «سيوة.. عندما يقع التاريخ في غرام الجغرافيا جهزوا لرحلة كشف أسرار واحة سيوة، قريباً في الفيلم الوثائقي النداهة».

يشار إلى أن منصة WATCH IT تعرض حاليا أحدث أعمالها الأصلية، مسلسل «اتزان»، وتقدم المنصة العمل معتمدة على البطولة الجماعية الشبابية، حيث تراهن في أعمالها الأصلية على الشباب في بطولة هذه المسلسلات، بعدما عرضت مؤخرًا مسلسل «ريفو» الذي اعتمد على البطولة الشبابية أيضًا.

ويقوم ببطولة مسلسل «اتزان» الفنانة ركين سعد، وصدقى صخر، وذلك بعدما قاما ببطولة «ريفو» أيضاً حيث يعد الثنائى نجما المنصة ببطولتهما أحدث مسلسلات watch it الأصلية، خاصة بعدما حققت التجربة مع البطولة الجماعية الشبابية نجاحاً ملحوظاً في «ريفو» الذى لاقى ردود أفعال إيجابية وإشادات مع الجمهور وقت عرضه.

watch it أحدث أعمالها الافلام الوثائقية الجغرافيا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

محكمة جنايات الفيوم تقضى بالسجن 3 سنوات لعاملة لاتهامها بقتل رضيعها

الرئيس السيسى يؤكد لملك الأردن أهمية توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى

فتح باب الترشح لمسئولى أنشطة «التوكاتسو» بكفرالشيخ

«العدس» بـ32 جنيهًا.. أسعار البقوليات بالأسواق اليوم السبت

عالمة مصرية تحصد جائزة أفضل بحث فى مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين