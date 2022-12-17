السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأربعاء.. مكتبة البلد تستضيف حفل إطلاق وتوقيع ديوان «ندم المشيئة»

ديوان ندم المشيئة
ديوان ندم المشيئة

تستضيف مكتبة البلد الكاتب والشاعر كمال عبد الحميد، في حفل إطلاق وتوقيع ديوان «ندم المشيئة: ما دبرته لنفسي من نهايات»، يناقشه الشاعر أحمد الشهاوي، ويدير اللقاء باسم عبد الحليم، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، بمقر المكتبة في 31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

يتكون الديوان من ثلاثة أقسام داخلية؛ وكل قسم يحمل عنوانا منفصلا تندرج تحته مجموعة من القصائد، والأقسام هي: أمشي مأهولا بعويل، وليس للألم بيت، والشجرة الواقفة بي، كما يضم الكتاب في نهايته نصًا سرديًا بعنوان "الحزن هبة الآلهة".

من أجواء الديوان نقرأ:

بَعدُكِ
ماتتْ أمِّي
ذهبتُ إلى حافة البحر لأصرخ
كي لا أقتل نفسي
رميتُ أشياءً كثيرةً خلف ظهري
سألتُ طبيب الأورام:
كيف تكون الجرعة قاتلة؟
بَعدُكِ
أعني حين لا تكون يدكِ
بديهيٌّ أن يجيء وباءٌ.

كمال عبد الحميد؛ صحفي وشاعر مصري، عمل صحفيًا ومديرًا للتحرير في العديد من الصحف والمجلات وصدرت له 6 أعمال أدبية هي: 3 دواوين شعرية، وكتاب مقالات، وكتاب نصوص، ومختارات شعرية باللغة الإنجليزية، وهي كالتالي: ديوان "تمام الجحيم" عام 2005 صدر عن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة، كتاب مقالات بعنوان "لا يدخل الليل إلا وحيدًا" عام 2006 عن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة، مجموعة شعرية بعنوان "الوسيلة المتاحة للبهجة" عن دار الانتشار في بيروت عام 2008. مجموعة شعرية بعنوان "عاطفة قاسية تلوّح بالعصا" عن دار الأدهم بالقاهرة عام 2014، مجموعة نصوص بعنوان "نظرة أخيرة على أصابعي" عن دار العين للنشر 2015، ومختارات شعرية باللغة الإنجليزية عن دار نشر ترافورد بأمريكا بعنوان Immortality with a Kiss on the Neck "الخلود بقبلة على الرقبة" في 2016.

مكتبة البلد الشاعر كمال عبد الحميد ندم المشيئة ديوان الشاعر أحمد الشهاوي كمال عبدالحميد

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

الرئيس السيسى يؤكد لملك الأردن أهمية توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائى

محكمة جنايات الفيوم تقضى بالسجن 3 سنوات لعاملة لاتهامها بقتل رضيعها

عالمة مصرية تحصد جائزة أفضل بحث فى مؤتمر وكالة الطاقة الذرية

فتح باب الترشح لمسئولى أنشطة «التوكاتسو» بكفرالشيخ

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين