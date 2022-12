الأربعاء.. مكتبة البلد تستضيف حفل إطلاق وتوقيع ديوان «ندم المشيئة»

تستضيف مكتبة البلد الكاتب والشاعر كمال عبد الحميد، في حفل إطلاق وتوقيع ديوان «ندم المشيئة: ما دبرته لنفسي من نهايات»، يناقشه الشاعر أحمد الشهاوي، ويدير اللقاء باسم عبد الحليم، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر الجاري، بمقر المكتبة في 31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

يتكون الديوان من ثلاثة أقسام داخلية؛ وكل قسم يحمل عنوانا منفصلا تندرج تحته مجموعة من القصائد، والأقسام هي: أمشي مأهولا بعويل، وليس للألم بيت، والشجرة الواقفة بي، كما يضم الكتاب في نهايته نصًا سرديًا بعنوان "الحزن هبة الآلهة".

من أجواء الديوان نقرأ:

بَعدُكِ

ماتتْ أمِّي

ذهبتُ إلى حافة البحر لأصرخ

كي لا أقتل نفسي

رميتُ أشياءً كثيرةً خلف ظهري

سألتُ طبيب الأورام:

كيف تكون الجرعة قاتلة؟

بَعدُكِ

أعني حين لا تكون يدكِ

بديهيٌّ أن يجيء وباءٌ.

كمال عبد الحميد؛ صحفي وشاعر مصري، عمل صحفيًا ومديرًا للتحرير في العديد من الصحف والمجلات وصدرت له 6 أعمال أدبية هي: 3 دواوين شعرية، وكتاب مقالات، وكتاب نصوص، ومختارات شعرية باللغة الإنجليزية، وهي كالتالي: ديوان "تمام الجحيم" عام 2005 صدر عن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة، كتاب مقالات بعنوان "لا يدخل الليل إلا وحيدًا" عام 2006 عن المكتب المصري للمطبوعات بالقاهرة، مجموعة شعرية بعنوان "الوسيلة المتاحة للبهجة" عن دار الانتشار في بيروت عام 2008. مجموعة شعرية بعنوان "عاطفة قاسية تلوّح بالعصا" عن دار الأدهم بالقاهرة عام 2014، مجموعة نصوص بعنوان "نظرة أخيرة على أصابعي" عن دار العين للنشر 2015، ومختارات شعرية باللغة الإنجليزية عن دار نشر ترافورد بأمريكا بعنوان Immortality with a Kiss on the Neck "الخلود بقبلة على الرقبة" في 2016.