السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة المنيا» تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 124 ألف منتفعة خلال نوفمبر

خدمات تنظيم الأسرة
خدمات تنظيم الأسرة

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الاسرة، تمكنت من تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 124 ألف و770 منتفعة، منها 15   ألف و544   جدد و109    ألف و   226 متردد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الآسرة، انه تم تنفيذ   122    ألف و 881 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 66309  سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لـ 19070 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لـ 1695 سيدة بعد الوضع، كما تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 23612  ندوة عن فيروس كورونا و 23612 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و 19472 ندوة عن الامراض المزمنة و الفحص الذاتي للثدي.

كانت مديرية الصحة بالمنيا، قد سبق وأعلنت تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكل المناطق والقرى الأكثر فقراً واحتياجا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

خدمات تنظيم الأسرة
خدمات تنظيم الأسرة
صحة المنيا خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجاب 124 ألف سيدة خلال نوفمبر الماضي الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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