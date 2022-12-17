السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

WATCH IT تعرض فيلم «مش أنا» لتامر حسني 19 ديسمبر

watch it
watch it

أعلنت منصة WATCH IT عرض فيلم «مش أنا» بطولة النجم تامر حسني للمرة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة.

عرض فيلم «مش أنا» على WATCH IT 

وأعلنت منصة WATCH IT عن عرض الفيلم يوم 19 ديسمبر ضمن خطتها لإطلاق عدد كبير من الأعمال الأصلية والأعمال الحديثة التي تعرض للمرة الأولى وتكشف الفترة المقبلة عن سلسلة كبيرة من الأعمال الحديثة التي تعرض على المنصة.

قصة فيلم مش أنا

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن «تامر حسني»، شخصية ذات طباع مختلفة والذي يعاني مرضًا نفسيًا وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يشارك الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، وحجاج عبد العظيم، إضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبد الرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق. 

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