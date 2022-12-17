السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد كنيسة الحبل بلا دنس بالإسكندرية

كنيسة صورة أرشيف
كنيسة صورة أرشيف

ترأس أمس الجمعة، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد العذراءِ التي حبل بها بلا دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بكنيستها بالإسكندرية، كما احتفل أيضًا بالمناولة الأولى لأبناء الرعية.

بدأ الاحتفال مع كشافة الكنيسة "حارس النار"، التي تقدمت الشعب، لدخول الكنيسة ضمن الأجواء الاحتفالية، ثم قدم الأطفال المحتفى بهم تقدمات الذبيحة الإلهية.

جاء ذلك بمشاركة القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام الإيبارشية البطريركية بالإسكندرية، والأب فرنسيس وحيد، راعي الكنيسة، والقمص فرنسيس مراد، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بمدينة نصر.

وأعطى غبطة البطريرك كلمة العظة حول العذراء الممتلئة نعمة، التي تفيض بنعمتها علينا، وتتشفع لنا أمام عرش الله.
وفي نهاية الاحتفال، عبر الأب فرنسيس وحيد عن امتنانه للرب، لأجل عمله في الكنيسة، والخير اللا متناهي.

وتضمن الاحتفال أيضًا فقرات استعراضية، قدمها مركز "أعظم من ملاك" لذوي الهمم، التابع للكنيسة، وأطفال التربية الدينية بالرعية.

وتستعد  طوائف الأقباط الكاثوليك والانجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس، للاحتفال بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربى فى 24 ديسمبر الجاري، فيترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، مساء 24 ديسمبر الجاري، بمشاركة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية.

عيد الميلاد المجيد 

عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير. 

احتفال ا بعيد العذراء التي حبل بها بلا دنس الخطيئة 24 ديسمبر ابن اقباط الكاثوليك الاحتفال الال الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك

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