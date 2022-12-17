السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 5000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالمنوفية

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير نحو 30 فرصة عمل جديدة للشباب بشركة مصر لتأمينات الحياة بمحافظة المنوفية، وذلك براتب 5000 جنيه.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة عبارة عن إخصائي تسويق، حيث يشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وأن يتراوح عمره من 22 سنة، وحتى 35 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة التوجه لمقر الشركة في بركة السبع، أمام المحكمة، المنوفية، أو التواصل على رقم تليفون 01279970368.

ويأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، حيث أعلنت الوزارة، الخميس الماضي، عن تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود 4510 وظائف خالية في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2022 الجاري، ويناير 2023.

وذلك في 15 محافظة، هي القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الجيزة، السويس والإسكندرية، في التخصصات الآتية: مهندسين (كهرباء– ميكانيكا– زراعى)، مشرفين، مدير فرع، محاسبين، وبائعين، وعمال إنتاج، ومندوبي مبيعات، وسائقين، وكل المهن الفنية، وأفراد أمن فى مواقع متميزة وفنادق خمس نجوم، وإخصائيي تمويل وقروض، وتمويل، ومدرسين، وموارد بشرية وكل تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

ووجه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل، وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

فرصة عمل القوى العاملة أخصائي تسويق نشرة التوظيف الدورية وظائف

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

براتب 5000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالمنوفية

«الصحة»: تقديم خدمات طبية لـ217 ألفًا و823 مواطنًا بمعهد السمع والكلام

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

سعر الذهب اليوم السبت 17 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

قيس سعيد يدعو التونسيين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبرى: الجيش الإسرائيلى يستهدف جنوده ظنًا أنهم فلسطينيون

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين