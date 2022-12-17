براتب 5000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالمنوفية

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير نحو 30 فرصة عمل جديدة للشباب بشركة مصر لتأمينات الحياة بمحافظة المنوفية، وذلك براتب 5000 جنيه.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة عبارة عن إخصائي تسويق، حيث يشترط في المتقدم لتلك الوظائف أن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وأن يتراوح عمره من 22 سنة، وحتى 35 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة التوجه لمقر الشركة في بركة السبع، أمام المحكمة، المنوفية، أو التواصل على رقم تليفون 01279970368.

ويأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة، حيث أعلنت الوزارة، الخميس الماضي، عن تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود 4510 وظائف خالية في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2022 الجاري، ويناير 2023.

وذلك في 15 محافظة، هي القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الجيزة، السويس والإسكندرية، في التخصصات الآتية: مهندسين (كهرباء– ميكانيكا– زراعى)، مشرفين، مدير فرع، محاسبين، وبائعين، وعمال إنتاج، ومندوبي مبيعات، وسائقين، وكل المهن الفنية، وأفراد أمن فى مواقع متميزة وفنادق خمس نجوم، وإخصائيي تمويل وقروض، وتمويل، ومدرسين، وموارد بشرية وكل تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

ووجه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل، وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.