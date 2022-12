7 أفكار لقضاء ليلة رأس السنة للأزواج في المنزل

يمكن أن تكون ليلة رأس السنة الجديدة واحدة من أكثر ليالي العام رومانسية، ونحن لا نقول ذلك فقط بسبب قبلة منتصف الليل الشهيرة، بل يتيح لك الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة كزوجين الشعور بالعاطفة بينما تتذكر جميع الأوقات الجيدة التي مررت بها أنت وشريكك الآخر على مدار العام، حتى لو حدث معظمها داخل دائرة نصف قطرها من منزلك، كما أن رنين العام الجديد معًا يمهد الطريق لذكريات رائعة قادمة.

ولكن نظرًا لأن ليلة رأس السنة الجديدة هي عطلة مهمة وعاطفية للاحتفال بها مع شريك حياتك، فغالبًا ما يكون هناك الكثير من الضغط على الأزواج لتخطيط وتنفيذ احتفال لا يُنسى.

بدون خيار الذهاب إلى حفلة كبيرة أو التخطيط لقضاء ليلة متقنة هذا العام، قد تكون غير متأكد أكثر مما يجب القيام به لجعل الليل يبدو مميزًا.

سواء كنت ترغب في الخروج لقضاء ليلة من الرومانسية أو ترغب فقط في الحصول على ماراثون فيلم بارد، فقد قمنا بتجميع قائمة من الأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها مع الآخرين المهمين، في نهاية اليوم (والسنة)، يتعلق الأمر حقًا بقضاء الوقت معًا للاحتفال بالعام الجديد بغض النظر عما ستفعله.

لذا، إذا لم تكن متأكدًا مما يجب فعله بالضبط مع شريكك في ليلة رأس السنة، فإليك بعض الأفكار المهلمة المتعلقة بالزوجين كما قدمها موقع hellogiggles.

طهي أطباقك المفضلة

يعد الطهي معًا طريقة مؤكدة للنار لتسخين الأشياء حرفيًا، ستقوي تواصلك لأنك ستعتمد على بعضكما البعض لينتهي بك الأمر بتناول وجبة رائعة.

دللوا أنفسكم واطبخوا أطباقكم المفضلة لأنكم تستحقونها، وشغلوا بعض الموسيقى الهادئة، وشهية سعيدة

شارك قراراتك الشخصية واتخذ قرارات كزوجين

على الرغم من أهمية محاولة تحسين نفسك في العام الجديد، من المهم التفكير مسبقًا فيما يتعلق بعلاقتك أيضًا، وقد تكون هذه الفكرة محرجة أكثر إذا كنتما بدأت للتو كزوجين، ولكن إذا كنتما معًا لفترة من الوقت ويمكنهما رؤية بعضكما البعض في مستقبلك، فقد يكون تدوين بعض قرارات العام الجديد معًا فكرة ممتعة.

يمكن أن تتضمن هذه القرارات خططًا ملموسة مثل نقل الشقق أو الحصول على أريكة جديدة، أو يمكن أن تدور حول العمل على تعزيز علاقتك، وتريد أن تصبح مستمعًا أفضل، وتريدون أن تكونوا أكثر انفتاحًا عندما يتعلق الأمر بالعلاقة الحميمة.

حوّل مكانك إلى منتجع سبا للأزواج

توجه إلى متجر مستلزمات التجميل وقم بتخزين أقنعة الوجه والمستحضرات، ولن تكون ليلة المنتجع الصحي وسيلة منعشة ومريحة بشكل لا يصدق للتخلص من التوتر اعتبارًا من عام 2020 فحسب، بل فكر فقط في الأجواء الرومانسية التي تخلقها ليلة السبا.

قم بتشغيل حمام الفقاعات أو اختبر قنابل الاستحمام التي كنت تتوق لتجربتها، وأشعل مجموعة من الشموع، ورش بتلات الورد على أرضية الحمام.

أظهر لشريكك أنك تقدره من خلال تدليله بكل مزايا الاسترخاء والرومانسية في سبا.

ماراثون أفلام العطلات المفضلة لديك

ليلة رأس السنة الجديدة دائما حلو ومر، فنرحب بالعام الجديد ونقول وداعا لموسم العطلات، ولجميع الأزواج الذين يحبون الاسترخاء على الأريكة ومشاهدة نقراتك المفضلة، فإن ليلة رأس السنة هو الوقت المثالي لماراثون أفلام العطلات المفضلة لديك لأنك لن تتمكن من مشاهدتها مرة أخرى حتى العام المقبل!

إليك أفكار أفلام مثل: " Elf، Home Alone، It's a Wonderful Life، The Holiday، Love Actually ، New Year's Eve "، وكل فيلم دافئ ومؤثر اقترحه، واحصل على الدفء تحت البطانية، واصنعا بعض الفشار في الميكروويف واستمتعا.

أخذ حصة افتراضية معا

يعد تعلم مهارة جديدة معًا طريقة رائعة للتواصل مع شريكك، لذلك يمكن أن يكون الالتحاق بفصل افتراضي طريقة ممتعة ورومانسية لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة. يمكنك العثور على جميع أنواع الفصول الدراسية على صفحة AirBnb Online Experiences التي ستتيح لك تجربة شيء جديد مع تذوق طعم السفر (دون مغادرة المنزل بالفعل، بالطبع). ومنها قد تحصل على دروس رقص الفلامنكو من راقص إسباني، وهناك الكثير من الطرق الرائعة لإضافة القليل من المغامرة إلى ليلتك.