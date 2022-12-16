الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بمناسبة رأس السنة.. عرض «موسى» لكريم محمود عبدالعزيز على «نتفلكس»

موسى
موسى

قررت شبكة نتفلكس العالمية طرح فيلم "موسى" الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبدالعزيز عبر منصتها بمناسبة رأس السنة الجديدة، وذلك خلال مطلع العام الجديد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي، حول شخصية "يحيى"، شاب يعيش في عزلة تامة دون صديق، مما يدفعه الأمر إلى اختراع روبوت يطلق عليه اسم "موسى"، ولكن سرعان ما تنقلب الأحداث بصورة مليئة بالمفاجآت.

العمل من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، صلاح عبدالله، سارة شامي، أحمد حاتم، أحمد العوضي، ظافر عابدين، وعدد آخر من النجوم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

جدير بالذكر أن كريم محمود عبدالعزيز، يشارك في بطولة فيلم "بيت الروبى"، والفيلم يجمعه مع المخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامى، و"من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" المقرر عرضه في موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

الع العالمية إخراج بيتر ميمي أسماء أبو اليزيد الاختيار الجزء الثانى جان بيتر ميمي

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