10 أشياء تفعلها مع الأطفال في ليلة رأس السنة.. أبرزها «الأزياء»

إقامة حفلة مع أطفالك، كبيرة كانت أم صغيرة، يمكن أن تظل رائعة ولا تُنسى، وبحسب موقع thespruce، هناك الحاجة لمشاركة بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على ليلة رأس السنة الجديدة، وخصوصا مع وجود أطفال صغار في المنزل.

1.الأزياء

لا يهم إذا كنت جالسًا في غرفة المعيشة الخاصة بك. ارتدِ الزي الفخم، وألبس الطفل بذلة رأس السنة الجديدة، وربطة عنق أو تاج، واحتفل، وحتى لو كانت ساعة واحدة فقط، اجعل تلك الساعة مهمة.

2. تزيين مع بعض التألق.

يحب الأطفال الرضع والصغار الأشياء اللامعة (الكبار يفعلون ذلك أيضًا!)، وستجعل أضواء الكريسماس والأشكال الورقية البراقة واللافتات الفضية والذهبية أو حتى بينياتا DIY احتفالك في المنزل أنيقًا وصديقًا للأطفال الصغار، وتتمتع حفلة رأس السنة الجديدة الرائعة للأطفال بأفضل إلهام.

3. اصنع قبعات الحفلات

اعثر على بعض الورق اللامع والتيجان العصرية أو القبعات المخروطية الشكل أو اطبع تيجان رأس السنة الجديدة القابلة للطباعة مجانًا، وستعمل على التقاط صور مثالية بملابسك التي ترتديها.

4. هل لديك صانعات ضوضاء في متناول اليد

يمكنك صنع القليل منها بسهولة عن طريق وضع البنسات في علب الصودا المغسولة والمغلفة بورق ملون أو بوضع الخرز في زجاجات مياه فارغة، فاحكم إغلاقها جيدًا، وشاهد الأطفال يستمتعون، ويمكن للأطفال الأكبر سنًا المساعدة في صنع صانعات ضوضاء ذاتية الصنع .

5. المشروبات الاحتفالية مع الأطفال

قد تتمكن من قول "ابتهاج" فقط باستخدام زجاجات الحليب، لكن الأطفال الصغار سيستمتعون بأي مشروب غازي.

هناك العديد من المياه الفوارة وعصير التفاح التي ستبدو رائعة في كوب الشرب وتحضر الخبز المحمص الصغير المثالي، فقط جرب هذه الحلويات الفاخرة التي يتم تقديمها في أطباق ستيمواري.

6. وجبات احتفالية

تخطي هذه الأطعمة للرضع، ولكن بالنسبة للأطفال الصغار، يمكن أن يكون طعام الحفلات في رأس السنة الجديدة هو كل ما تقدمه لهم عادة بشكل خاص، وقدم الوجبات الخفيفة في حاويات فردية وزين أواني التقديم ببعض اللمسات الاحتفالية.

7. هل لديك بعض المرح كشك الصور

لن يتذكر الأطفال الحفلة، لذا تأكد من التقاط الكثير من الصور، فهناك الكثير من دعامات كشك الصور على الإنترنت والتي يمكنك طباعتها وقصها إذا نظرت حولك قليلاً، وضع ملاءة سرير للخلفية، وانطلق بعيدًا.

8. احصل على الغناء

يحب الأطفال الموسيقى والغناء، وستجعل بعض أغاني ليلة رأس السنة نشاطًا احتفاليًا بمشاركة حماسية.

9. سجل السنة.

خذ دقيقة في ليلة رأس السنة الجديدة لتسجيل بعض ذكريات طفلك من خلال مقابلة السنة الجديدة المجانية القابلة للطباعة.

الأشياء الأخرى التي قد ترغب في تضمينها هي اللون المفضل لديهم وطعامهم ولعبتهم وأي شيء مميز حدث في ذلك العام، فقط ضعها بعيدًا مع زينة العطلة الخاصة بك لإخراجها وقراءة موسم العطلات القادم.

10. احتفل بالعام الجديد

في حين أنك قد تكون مستيقظًا لتناول الطعام في منتصف الليل، لا يجب أن تتم الحفلة في تمام الساعة الثانية عشرة فاحتفل قبل موعد نوم أطفالك وتظاهر فقط أنه منتصف الليل، وتحقق من هذه الفكرة الممتعة للحصول على جدول زمني متغير والبحث عن زبال ليلة رأس السنة الجديدة لكل نشاط جديد.