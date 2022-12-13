أفضل 10 أماكن حول العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

تعد ليلة رأس السنة الجديدة أكبر حفلة في العام، حيث يجتمع الناس من جميع أنحاء العالم في الأماكن المشهور احتفالا العام الجديد بإطلاق الألعاب النارية والمهرجانات والأصدقاء والحفلات والأغاني.

وهو ما يجعل من احتفالات العام الجديد، عطلة ممتعة لا تعرف الجنسية، وإذا كنت على استعداد للاحتفال، فإليك قائمة أفضل الأماكن لقضاء ليلة رأس السنة حسب موقع "nomadicmatt".

- مدينة نيويورك

يعد تايمز سكوير نقطة محورية في نشاط رأس السنة الجديدة منذ أكثر من 100 عام، وسيحتشد حوالي مليون شخص في الميدان لمشاهدة الكرة الشهيرة والعد التنازلي، سيشاهد ما يقرب من مليار شخص آخر من المنزل، مما يجعل هذا أحد أكبر الأحداث في كل عام.

- سيدني

تعد أستراليا واحدة من أوائل الدول في العالم التي اختبرت ليلة رأس السنة الجديد، مما جعل سيدني أول مدينة رئيسية في العالم تستقبل العام، وتستضيف المدينة أحد أكبر عروض الألعاب النارية في العالم، وتدوم ما يقرب من خمسة عشر دقيقة كاملة، ويمكن مشاهدتها بشكل أفضل من أحد القوارب في الميناء أو التلال المحيطة، وبعد العرض، تستمر الاحتفالات عادة حتى الفجر.

- لندن

تستقبل لندن العام الجديد بعرض مذهل للألعاب النارية تم إطلاقه من London Eye، ويمكن رؤية الألعاب النارية من فوق أسطح المنازل والشرفات في جميع أنحاء لندن، لذلك لا تحتاج إلى مغادرة فندقك للحصول على منظر جيد، وإذا كنت ترغب في الخروج إلى هناك وتجربة العرض حقًا، فإن أفضل المناظر هي من جسر وستمنستر والجسر الشمالي لنهر التايمز (مقابل عين لندن).

- باريس

باريس هي الوجهة المثالية لقضاء عطلة رومانسية في ليلة رأس السنة الجديدة، إنه يحتوى على طعام راقى، وألعاب نارية رائعة، وفرصة لاحتساء الشمبانيا فى الشانزليزيه، وفي حوالي منتصف الليل، يمكنك مشاهدة عرض ضوئي لبرج إيفل.

- كو فانجان

يحتشد أكثر من 20 ألف شاب على شاطئ هات رين في تايلاند للاحتفال بالعام الجديد، والرحالة والمسافرون من جميع أنحاء العالم يرقصون ويلونون أنفسهم ويشربون دلاء من الكحول من الغسق حتى الفجر الأول من العام الجديد، إنهم يملأون الشاطئ وهو أحد أكثر الحفلات الخارجية جموحًا في رأس السنة الجديدة.

- طوكيو

إذا لم تكن ليلة واحدة من الحفلات كافية بالنسبة لك، فتوجه إلى طوكيو، تبدأ العاصمة اليابانية بالاحتفال في التاسع والعشرين من ديسمبر، مما يمنحك بضعة أيام إضافية لتطلق العنان للسنة وتوديعها بشكل مناسب، والحفلة لا تتوقف تقريبًا، بل تستمر احتفالات رأس السنة الجديدة هنا حتى الرابع من يناير.

- لاس فيجاس

تعرف المدينة التي تحفل كل ليلة على مدار العام بالتأكيد كيف تقيم حفلة ليلة رأس السنة الجديدة لتتذكرها، وهناك العديد من النوادي والفنادق والحانات والكازينوهات للاختيار من بينها في لاس فيجاس، نيفادا، ومن المستحيل تقريبًا عدم الاحتفال بأناقة.

في الهواء الطلق، يتم إغلاق "The Strip" أمام حركة المرور حتى يتمكن الجميع من مشاهدة عروض الألعاب النارية الكبرى عالياً فوق أضواء النيون في المدينة

- أدنبره

عندما يتعلق الأمر باحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، فإن إدنبرة هي واحدة من تلك الأماكن التي لا يمكن التغلب عليها، وفي كل عام ، يشارك أكثر من 100000 شخص في الاحتفال الذي يستمر يومين والذي يتضمن موكب فايكنغ، وألعاب نارية فوق القلعة، ونيران، وحفلات موسيقية، وكرنفال.

- ريو دي جانيرو

ريو مكان شهير للاحتفال طوال العام - وليلة رأس السنة ليست استثناءً، وبعد الكرنفال، هذا هو أكبر حفل في ريو، ويضرب أكثر من 2.5 مليون شخص شاطئ كوباكابانا للاحتفال والرقص طوال الليل. تقليديا، ويرتدي الجميع اللون الأبيض ويتم إغلاق الشوارع المجاورة للسماح للحزب بالسيطرة على الواجهة البحرية بأكملها.

- برلين

مدينة تشتهر بالحياة الليلية والفن والطعام والشباب، تعد برلين واحدة من أفضل الأماكن في أوروبا لقضاء ليلة رأس السنة الجديدة، هناك حفلة ضخمة في الهواء الطلق حول بوابة براندنبورغ تستقبل أكثر من مليون شخص وترحب النوادي هنا ببعض من أفضل منسقي الأغاني في العالم.

وبينما تشتهر برلين بمشهدها الفني ، هناك بالفعل حفلات وأحداث حية من جميع المشارب هنا، بحيث يمكنك بسهولة العثور على أي نوع من الحفلات التي تبحث عنها.