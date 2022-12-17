السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

التفاصيل الكاملة لإسدال الستار على الأوبريت الغنائي الاستعراضي «على شط الكنال»

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تحت رعاية أ.د. نيفين الكيلانى وزير الثقافة، واللواء أ. ح . عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة بورسعيد، تحت إدارة د. جيهان الملكي، أسدل الستار على الأوبريت الغنائي الاستعراضي "على شط الكنال" تأليف الأديب أسامة المصري، وإخراج الفنان إبراهيم فهمي، وألحان المايسترو محمد نصر، وأشعار الشاعر محمد رؤوف، واستعراضات الكابتن محمد حسن صالح وديكور الفنان أسامة مسلم.

حيث أنهت فرقة بورسعيد القومية المسرحية عرضها على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وسط حضور جماهيري مميز، وذلك ضمن فاعليات احتفالات عيد بورسعيد القومى.

ويدور الأوبريت حول معركة رأس العش التى حمت بورفؤاد من الاحتلال الإسرائيلي رغم احتلال سيناء بالكامل على بورفؤاد التي ظلت حرة حتى اليوم، الأمر الذي جعل موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يصرح بأنة على استعداد للتنازل عن عينه الأخرى فى مقابل احتلال بورفؤاد التى من خلالها يحتل بورسعيد ثم يحتل مصر، وكان الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري الذى أصدر أمر للكتيبة رقم 43 صاعقة للانتقال من بورسعيد إلى بورفؤاد عن طريق رأس العش لمنع الدبابات الإسرائيلية من الدخول إليها، وتنتصر الإرادة المصرية بعد أقل من شهر على نكسة 1967 يوم 27 يونية 67.

واستعان المخرج إبراهيم فهمي بالسينما التسجيلية التى تجسد الأحداث الحقيقية أثناء التشخيص وقد قام بتقسيم المسرح إلى قسمين قسم يجسد حالة اليهود أثناء سماعهم خبر انتصار المصريون عليهم فى معركة رأس العش، والحالة الأخرى التى تجسد فرحة المصريين بالنصر المبين، وانتقالة من مرحلة عبد الناصر ثم الرئيس السادات ثم الرئيس السيسي والإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع فى إطار التنمية الشاملة.

أداء تمثيلي شادي حامد، أسامة مسلم، سارة هانى، سليمان رضوان، خالد جمعة، محمد جمعة، محمد سعيد، محمد هشام، عبد الرحمن وحيد، يوسف شكرى، ملوك زياد، وديكور أسامة مسلم، إضاءة حسين عز الدين، أداء الإستعراضى : كريم مصطفى، حسن زكريا، محمد جمال، أحمد صلاح، محمد محسن، يوسف مصطفى، حمزة أشرف، محمد سليمان، عبدة بالوتلى، أحمد العزازي، زياد عباس، والجدير بالذكر أن العرض المسرحى تم عرضة على مدار خمسة أيام متتالية على مسرح قصر ثقافة بورسعيد بمعدل "عرضين" فى اليوم الواحد طبقا لتوجيهات اللواء أ. ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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الاوبريت الغنائى على شط الكنال قصور الثقافة عادل الغضبان محافظ بورسعيد الستار

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