السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الإجراءات الضريبية

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري، حيث يعقد المجلس جلساته العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 18 و19 و20 من ديسمبر 2022.
ويناقش مجلس النواب، غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وقال تقرير لجان مجلس النواب حول مشروع القانون، إنه يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

الاتفاقيات الدولية الضريبية التهرب الضريبي الاجراءات الضريبية المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الاجراءات الضريبية لجان مجلس النواب مجلس النواب

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