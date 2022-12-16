السبت 17 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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توك شو

قناوي: محمود عبد العزيز كان يستمع للهجة الصعيدية كأنه تلميذ

محمود عبدالعزيز
محمود عبدالعزيز

قال حسن قناوي مصحح اللغة الشهير، إن أمنية حياته كانت العمل مع يحيى الفخراني ومحمود عبدالعزيز، وهو ما تحقق، فعمل مع الفنان يحيى الفخراني في مسلسل دهشة، ومحمود عبدالعزيز في جبل الحلال.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة أن الفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز كان يتمتع بطابع خاص في التمثيل، وكان يتعامل مع اللهجة كأنه تلميذ حتى يجيدها.

وعما يتردد عن أن الفنان السوري جمال سليمان، لم يتقن اللهجة الصعيدية، قال قناوي: "مين يقدر يقول إنه لم يتقن اللهجة الصعيدي، اشتغلت معه أفراح إبليس، أول ما الناس شافته في حدائق الشيطان، كان عنده قلقلة في بعض الحروف،  ولما اشتغلت معه في أفراح إبليس كنت بعلمه وقفات إذا ظهرت اللجنة السوري".

محمود عبد العزيز اللهجة الصعيدية أفراح إبليس يحيي الفخرانى بالخط العريض

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