السبت 17 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد الفوز على البنك الأهلى.. مرتضى منصور يشيد بثلاثى الزمالك الجديد

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاصة الصفقات المنضمة مع بداية الموسم، خلال مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز .

جاء ذلك في حضور محمود الخواجه وأحمد عبد الدايم نجمي القلعة البيضاء التاريخيين.

وقال رئيس القلعة البيضاء خلال اجتماعه بجروبات السوشيال ميديا: "البنيني سامسون أكينولا ظهر اليوم بشكل جيد، ومصطفى الزناري أيضا".

وأضاف: "سعيد بعودة نبيل عماد دونجا ومشاركته في لقاء البنك الأهلي، والفريق بأكمله كان متماسكا خلال اللقاء وكان هناك إصرار على تحقيق الفوز".

وتابع قائلا: "رغم ذلك الأداء لم يعجب المتربصون بالزمالك بعدما حاولوا التقليل من الفريق ومن قبلهم جوسفالدو فيريرا المدير الفني  وأمير مرتضى المشرف على الكرة، نحن نعمل من أجل خدمة نادي الزمالك".

وأبدى مرتضى منصور، سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وتوجه بالتهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني كما وجه التهنئة لفريقي اليد والسلة على تحقيق الفوز أيضًا مضيفاً بأن فوز الزمالك اليوم دفعة معنوية مهمة خاصة مع تعادل المنافس في نفس الجولة بالدوري".

وشدد رئيس القلعة البيضاء على أن كل فرق الزمالك على قدر المسؤولية رغم الحجز على أرصدة النادي، واللاعبون يبذلون أقصى جهد لتحقيق الانتصارات .

وقال رئيس النادي: "حققنا الفوز بأكثر من 14 بطولة في فريق الكرة خلال عهد المجلس الحالي وسنواصل تحقيق البطولات، وللأسف بعض صفحات الزمالك والمحسوبين على النادي يحاولون كسر فرحة الزمالك وقت أي انتصارات، والرمز الزملكاوي الوحيد هو جمهور القلعة البيضاء  لأنهم يقفون خلف الفريق في كل الأوقات".

الزمالك مرتضى منصور البنك الأهلي الدورى المصرى فوز الزمالك على البنك الأهلي

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وائل لطفي

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