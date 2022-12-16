الإثنين.. «الثقافة» تحتفل بمرور 40 عامًا على إنشاء معهد الفنون الشعبية

تحتفل الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، بمرور 40 عاما على إنشاء المعهد العالى للفنون الشعبية؛ التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وعميد المعهد الدكتور مصطفى جاد، وذلك على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 19 و20 ديسمبر بقاعة ثروت عكاشة بالأكاديمية فى تمام التاسعة صباحاً.

يذكر أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1981 بإنشاء المعهد العالي للفنون الشعبية، ويضم إليه مركز دراسات الفنون الشعبية وتبعيتهما لأكاديمية الفنون.

يهدف المعهد العالي للفنون الشعبية إلى إعداد نخبة من الدارسين والباحثين المتخصصين في مجال الفنون الشعبية والاتجاه بهم اتجاهاً قوميا يرعى تراث البلاد وأصالته.

لم يقم المعهد على أقسام وإنما يتكون من التخصصات الأكاديمية التالية: تخصص نظريات الفولكلور ومناهجه، تخصص تقنيات البحث الميداني (تصوير- تسجيل- فيديو- سينما.... إلخ)، تخصص وسائل وطرق حفظ المادة الشعبية وعرضها (أرشيف- أطلس- متحف.... إلخ)، تخصص الأدب الشعبي، تخصص العادات والتقاليد الشعبية، تخصص الثقافة المادية (الحرف الشعبية- العمارة الشعبية- الأزياء الشعبية- أدوات العمل... إلخ)، تخصص المعتقدات الشعبية، تخصص فنون التشكيل الشعبي، تخصص الغناء والموسيقى الشعبية، تخصص الرقص والألعاب الشعبية.

يمنح المعهد العالي للفنون الشعبية الدرجات العلمية التالية:

درجة الماجستير في الفنون الشعبية ويشترط في قيد الطالب للحصول على الماجستير في الفنون الشعبية أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى بتقدير عام جيد على الأقل، وأن يكون حاصلا على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون الشعبية، وأن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في كل من التقديرين العام ومادة التخصص، ودرجة دكتوراه الفلسفة في الفنون الشعبية يشترط في قيد الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الفنون الشعبية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الفنون الشعبية بتقدير جيد على الأقل من المعهد العالي للفنون الشعبية، أو على درجة معادلة لها في التخصص من معهد علمي آخر معترف به من الأكاديمية، وأن يقوم الطالب بإعداد مشروع بحثه لرسالة الدكتوراه يقره مجلس الدراسات العليا والبحوث بالأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد، وأن يتابع الطالب خمس حلقات بحث، ويجتازها بنجاح قبل أن بتقدم برسالته إلى لجنة الحكم، وأن يتعين على الطالب المواظبة على حضور قاعات البحث بنسبة لا تقل عن 75% في كل مقرر، وأن يقوم الطالب ببحث مبتكر لرسالة الدكتوراه، ولا تزيد مدة القيد عن خمس سنوات، ولا تقل عن سنتين، ولمجلس المعهد أن يمنح الطالب عامين آخرين استنادا لأسباب قهرية يقرها المجلس بناء على تقرير المشرف.