الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أمازون» تتفق مبدئيًا على إنتاج أفلام للعبة «وارهامر 400»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة "غايمز ووركشوب" المتخصصة في تصنيع الألعاب اللوحية التقليدية، اليوم الجمعة، عن عقدها صفقة مع شركة "أمازون"، ترمي إلى إنتاج أفلام وأعمال تليفزيونية تستند إلى لعبتها "وارهامر 400".

وأعلنت الشركة التي تأسست عام 1975 في بيان لها، عن أنّها توصلت إلى اتفاق أولي مع أمازون كونتنت سيرفيسس" تنتج الشركة التابعة لأمازون بموجبه "أعمالًا سينمائية وتليفزيونية" تستند إلى "وارهامر 400".

وقبل إتمام العقود النهائية، "ستباشر أمازون ببعض الخطوات المرتبطة بالإنتاج (كعقد مناقشات أولية مع عدد من الكتّاب) بهدف تسهيل المشروع"، على ما ذكر البيان الذي لم يوفّر تفاصيل في شأن تكلفة المشروع.

ترحيب المستثمرين

ولاقى الإعلان عن المشروع ترحيبًا من المستثمرين، إذ شهد سهم "غايمز ووركشوب" في بورصة لندن ارتفاعًا بنسبة 14,86% ليصل إلى 8385 بنسًا.

ومن المتوقع أن تُمنح "أمازون كونتنت سيرفيسس" حقوق تطوير أعمال تستند إلى "وارهامر 400"، إحدى أبرز ألعاب "غايمز ووركشوب".

وأوضح البيان أنّ التنفيذ الفعلي للمشروع يعتمد على توقيع العقود، وهو "ما يعمل عليه الطرفان".

امازون شركة غايمز ووركشوب لعبة وارهامر 400 أفلام وأعمال سينمائية أعمال تليفزيونية إنتاج

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