القمة الأمريكية الإفريقية.. برلمانيون: مشاركة الرئيس عكست ريادة مصر فى القارة

أشاد نواب وسياسيون بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، التى عقدت على مدار ٣ أيام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، واختتمت فعالياتها.

وتوقع النواب والسياسيون، الذين تحدثت إليهم «الدستور»، أن تسهم المبادرات التى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال القمة، فى إحداث نقلة استثمارية وحضارية للقارة السمراء.

محمد أبوالعينين: تظهر الحرص على النهوض بإفريقيا

قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفى لبرلمان البحر المتوسط، إن القمة الأمريكية الإفريقية تأتى وسط ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وتغيرات جيوسياسية غير مسبوقة، وقد تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والسياسية والنظام الدولى ككل.

وأضاف «أبوالعينين» أن الرئيس السيسى أكد، قبل القمة وأثناءها، حرصه على النهوض بالقارة الإفريقية، من خلال تبنى العديد من المشروعات التنموية، مثل مشروع إقامة طريق «القاهرة- كيب تاون»، الذى يربط مصر بجنوب إفريقيا، ويقام على جانبيه عدد من المشروعات اللوجستية والمجمعات الصناعية.

وواصل: «الرئيس السيسى يؤمن بوضع رؤى محددة لتحقيق التنمية، وهو ما فعله خلال السنوات الأخيرة، ونجح عبره فى خلق نهضة لم تحدث من قبل، فى ظل ظروف عالمية صعبة، وهو ما يظهر فى المبادرات التى يتبناها».

وأكمل: «إفريقيا من أكثر القارات التى عانت من الأزمات الأخيرة، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة عبء المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات التغير المناخى، لكنها مع ذلك قارة المستقبل، وبإمكانها أن تكون سلة غذاء العالم والوطن الجديد للطاقة

حازم الجندى: تعزز التعاون المصرى الأمريكى

قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس السيسى فى فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية عكست العديد من الرسائل المهمة التى تؤكد دور مصر المحورى والريادى فى القارة، كما أن توقيت انعقادها فى ظل الظروف الدولية الحالية له دلالات ونتائج مهمة.

وأضاف «الجندى»: «القمة الأمريكية الإفريقية تستهدف إعادة إحياء اللقاءات بين الجانبين بعد انقطاع طويل دام سنوات، مع العمل على تقريب وجهات النظر بين الجانبين تجاه العديد من القضايا، فضلًا عن إمكانية توسيع الشراكات الأمريكية مع عدد من الدول الإفريقية، ما سيكون له مردود إيجابى كبير على القارة السمراء فى ظل التحديات الاقتصادية والمتغيرات الدولية الراهنة».

وشدد على أن زيارة الرئيس السيسى واشنطن، ولقاءاته مع عدد من المسئولين وأعضاء «الكونجرس» الأمريكى ورجال الاقتصاد والمستثمرين، تعد فرصة سانحة لتعزيز وبيان موقف مصر تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون المصرى الأمريكى خلال الفترة المقبلة. واختتم بقوله: «مصر أصبح لها حضور قوى ورئيسى فى كل المحافل الدولية، وتقدم رؤيتها فى مجالات مختلفة، ما يعكس مدى تطور علاقاتها الدولية، وأنها أصبحت شريكًا استثماريًا وسياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا مهمًا للكثير من دول العالم، وتربطها علاقات استراتيجية محورية، وتشكل ثقلًا إقليميًا مهمًا».

ميرال الهريدى: واشنطن تقدر دور القاهرة المحورى

شددت النائبة ميرال جلال الهريدى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الأمريكية الإفريقية.

وقالت عضو مجلس النواب إن هذه المشاركة تؤكد دور مصر المحورى، وتعكس تنامى الاهتمام العالمى بالقارة السمراء، وتعد بمكاسب عديدة لدولها، عبر المساهمة فى تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضافت: «القمة تشير لتبنى الجانب الأمريكى آليات لتعزيز العمل المشترك، خاصة فى ظل ما تعرض له العالم فى الآونة الأخيرة من أزمات متلاحقة وظروف استثنائية عصفت بكل الدول، سواء جائحة كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية، وتبعاتها الاقتصادية، ما أسهم فى إعادة ترتيب أولويات الاقتصاد العالمى».

عمرو فهمى: تؤكد صدارتنا للإقليم

قال النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة جاءت فى توقيت مهم ومناسب فى ظل أزمة اقتصادية عالمية يعانى منها العالم أجمع؛ جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف «فهمى»: «انعقادها بعد القمة الصينية العربية فى السعودية يعكس تسابق الدول الكبرى على التقارب مع الدول العربية والإفريقية، بما يسهم فى تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية عظيمة للدول الإفريقية والعربية، وعلى رأسها مصر». وواصل: «مصر كان لها حضور بارز فى هذه القمة، خاصة أنها أكدت صدارتها للإقليم تحت قيادة الرئيس السيسى على مدار السنوات الماضية، وتتمتع بثقل وتأثير، بفضل ما تؤديه من دور حيوى فى منطقة الشرق الأوسط».