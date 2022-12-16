الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

القاهرة تصل لـ18 درجة مئوية.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

طقس
طقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل 22 ديسمبر، على كل الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة القادمة، حيثُ تشهد البلاد طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 17 ديسمبر 2022

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 24، الصغرى 14.
  • السواحل الشمالية العظمى 23، الصغرى 15.
  • جنوب سيناء العظمى 27، الصغرى 18.
  • شمال الصعيد العظمى 26، الصغرى 10.
  • جنوب الصعيد العظمى 30، الصغرى 14.

 

درجة الحرارة يوم الأحد 18 ديسمبر 2022

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 25، الصغرى 14
  • السواحل الشمالية العظمى 24، الصغرى 16
  • جنوب سيناء العظمى 27، الصغرى 17
  • شمال الصعيد العظمى 26، الصغرى 10
  • جنوب الصعيد العظمى 31، الصغرى 15

 

درجة الحرارة يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 24، الصغرى 14.
  • السواحل الشمالية العظمى 23، الصغرى 15.
  • جنوب سيناء العظمى 27، الصغرى17.
  • شمال الصعيد العظمى 24، الصغرى 10.
  • جنوب الصعيد العظمى 30، الصغرى 14.

 

درجة الحرارة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 22، الصغرى 14.
  • السواحل الشمالية العظمى 21، الصغرى 14.
  • جنوب سيناء العظمى 26، الصغرى 18.
  • شمال الصعيد العظمى 23، الصغرى 10.
  • جنوب الصعيد العظمى 29، الصغرى 14.

 

درجة الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 21 ديسمبر

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 21، الصغرى 13.
  • السواحل الشمالية العظمى 20، الصغرى 14.
  • جنوب سيناء العظمى 25، الصغرى 18.
  • شمال الصعيد العظمى 21، الصغرى 10.
  • جنوب الصعيد العظمى 26، الصغرى 14.

 

درجة الحرارة المتوقعة يوم الخميس 22 ديسمبر

  • القاهرة والوجه البحري العظمى 18، الصغرى 12.
  • السواحل الشمالية العظمى 17، الصغرى 13.
  • جنوب سيناء العظمى 23، الصغرى 18.
  • شمال الصعيد العظمى 19، الصغرى 9.
  • جنوب الصعيد العظمى 23، الصغرى 13.
لطقس خلال أسبوع الهيئة العامة للأرصاد الجوية الهيئة العامة للارصاد الطقس حالة الطقس درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

تصدرت الترند.. أزمات فى حياة الفنانة صفاء سلطان بعد وفاة والدها اليوم

«سلع متوفرة وأسعار مناسبة».. الداخلية تواصل تنظيم فعاليات مبادرة كلنا واحد (فيديو)

القاهرة تصل لـ18 درجة مئوية.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. الطريق الثالث

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

صور

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967