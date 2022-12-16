القاهرة تصل لـ18 درجة مئوية.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ السبت حتى الخميس المقبل 22 ديسمبر، على كل الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة القادمة، حيثُ تشهد البلاد طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 17 ديسمبر 2022

القاهرة والوجه البحري العظمى 24، الصغرى 14.

السواحل الشمالية العظمى 23، الصغرى 15.

جنوب سيناء العظمى 27، الصغرى 18.

شمال الصعيد العظمى 26، الصغرى 10.

جنوب الصعيد العظمى 30، الصغرى 14.

درجة الحرارة يوم الأحد 18 ديسمبر 2022

القاهرة والوجه البحري العظمى 25، الصغرى 14

السواحل الشمالية العظمى 24، الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 27، الصغرى 17

شمال الصعيد العظمى 26، الصغرى 10

جنوب الصعيد العظمى 31، الصغرى 15

درجة الحرارة يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022

القاهرة والوجه البحري العظمى 24، الصغرى 14.

السواحل الشمالية العظمى 23، الصغرى 15.

جنوب سيناء العظمى 27، الصغرى17.

شمال الصعيد العظمى 24، الصغرى 10.

جنوب الصعيد العظمى 30، الصغرى 14.

درجة الحرارة يوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

القاهرة والوجه البحري العظمى 22، الصغرى 14.

السواحل الشمالية العظمى 21، الصغرى 14.

جنوب سيناء العظمى 26، الصغرى 18.

شمال الصعيد العظمى 23، الصغرى 10.

جنوب الصعيد العظمى 29، الصغرى 14.

درجة الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء 21 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري العظمى 21، الصغرى 13.

السواحل الشمالية العظمى 20، الصغرى 14.

جنوب سيناء العظمى 25، الصغرى 18.

شمال الصعيد العظمى 21، الصغرى 10.

جنوب الصعيد العظمى 26، الصغرى 14.

درجة الحرارة المتوقعة يوم الخميس 22 ديسمبر