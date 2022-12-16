الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هانى رمزى فى موقف محرج خلال المونديال

هاني رمزي
هاني رمزي

كشف الفنان هاني رمزي، عن موقف محرج تعرض له عقب حضوره مباراة المغرب وفرنسا، ضمن مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر الفنان هاني رمزي، فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، حيث أوقفته إحدى المعجبات لتلتقط صورة معه، على أنه الفنان عادل إمام، وباغتها ممازحًا: "لا عادل إمام مين.. أنا محمد هنيدي".

وتحدث الفنان هاني رمزي، عن تجربته لحضور مباريات كأس العالم المقامة في قطر 2022، موضحًا أنها تجربة مميزة، خاصة وجوده في دولة عربية.

وشارك الفنان هاني رمزي، جمهوره، صورة له من داخل الاستاد في قطر، وهو يحضر مباراة كرواتيا والأرجنتين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي مسلسل «العائدون» الذي عُرض في رمضان 2022، والذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين ومنهم أمير كرارة، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر 

الفنان هاني رمزي موقف محرج مونديال قطر فيديو عادل امام

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

فى جنازة مهيبة.. أهالى الغردقة يشيعون جثمان ممرضة يتيمة إلى مثواها الأخير

«علاج الإدمان»: انخفاض كبير بنسب التعاطى فى مصر

مصادر لـ«الدستور»: الأهلى يواجه أوكلاند سيتى فى الدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية بداية فبراير

رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بالضفة الغربية فى 2022