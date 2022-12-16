هانى رمزى فى موقف محرج خلال المونديال

كشف الفنان هاني رمزي، عن موقف محرج تعرض له عقب حضوره مباراة المغرب وفرنسا، ضمن مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ونشر الفنان هاني رمزي، فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، حيث أوقفته إحدى المعجبات لتلتقط صورة معه، على أنه الفنان عادل إمام، وباغتها ممازحًا: "لا عادل إمام مين.. أنا محمد هنيدي".

وتحدث الفنان هاني رمزي، عن تجربته لحضور مباريات كأس العالم المقامة في قطر 2022، موضحًا أنها تجربة مميزة، خاصة وجوده في دولة عربية.

وشارك الفنان هاني رمزي، جمهوره، صورة له من داخل الاستاد في قطر، وهو يحضر مباراة كرواتيا والأرجنتين، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي مسلسل «العائدون» الذي عُرض في رمضان 2022، والذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين ومنهم أمير كرارة، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر