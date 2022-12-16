الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

‎افتتاح اللقاء الأول لبطاركة الكنائس ذات التراث السرياني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح قداسة  البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الارثوذكسية، اللقاء الأول لبطاركة الكنائس ذات التراث السرياني، وذلك في المقر البطريركي في العطشانة، لبنان.

‎وقد شارك في اللقاء أصحاب الغبطة البطاركة: مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، والكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، ومار آوا الثالث روئيل، بطريرك كنيسة المشرق الأشوريّة في العراق والعالم، والكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان في العراق والعالم الذي شارك في الجلسة الافتتاحية عبر الانترنت.

‎تفاصيل اللقاء

افتتح قداسة البطريرك أفرام الثاني اللقاء بالصلاة مع أصحاب القداسة والغبطة، وفي كلمته الافتتاحية تكلم قداسته عن تقديم الشهادة الواحدة في هذا العالم المليء بالتحديات، وأن الاختلاف التاريخي في التعبير عن الإيمان لا يقف في طريق هذا الاجتماع، مؤكدًا على ضرورة أن تكون هذه الكنائس معًا ليعيشوا التراث السرياني الذي أغنى الكنيسة في العالم كله.

‎كذلك تحدث صاحب الغبطة مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان عن أهمية اللغة السريانية والتراث السرياني والدور المهم لهذا اللقاء فيما بين الكنائس التي تحمل التراث السرياني.

‎وأشار صاحب الغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى الهوية والجذور السريانية المشتركة، والانفتاح على الكنائس الأخرى من جهة وعلى الديانات الأخرى التي نحمل إليهم الثقافة الروحية والأخلاقية المسيحية.

‎وفي كلمته، تحدث صاحب القداسة مار آوا الثالث روئيل، عن الثمار التي ستنتج عن هذا اللقاء التاريخي بأنه سيحصد ثمار روحية كبيرة وخاصة ضمن الظروف الصعبة التي تمر على الجميع.

‎وعبّر صاحب الغبطة الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو عن التحديات التي تمر بها الكنيسة، وعن التراث السرياني المشترك الغني بتعاليم الأباء القديسين.

وتستعد الكنائس للأحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفقًَا للتقويم الغربي في 25 ديسمبر الجاري.

قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية الأرثوذكسية لأول لبطاركة الكنائس ذات التراث السرياني المقر البطريركي في العطشانة لبنان اللقاء الأول لبطاركة الكنائس ذات التراث السرياني

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