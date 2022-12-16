الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«السينما بين إيديك».. مشروع ابدأ حلمك في جامعة المنصورة

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» وينظمه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، والمشرف العام على المشروع، والمزمع تنفيذه بجامعة المنصورة فى الفترة من ١٨ حتى ٢٢ ديسمبر.

يذكر أن تلك الدورة في كافة مجالات السينما مثل السيناريو، الاخراج، التصوير، و المونتاج  ليتمكن الدارسين التعمق في الدراسة بكافة جوانبها، وتتضمن الدورة لمشروع السينما كافة مجالات فنون السينما مثل السيناريو، والإخراج،  والمونتاج، والإنتاج، والتصوير، والهندسة الصوتية، ويدرس فيها كلا من الدكتور أشرف محمد، والدكتور أشرف راجح و الدكتور نادر رفاعي، في مجال السيناريو السينمائي، ومجال الاخراج السينمائي ليدرس فيها المخرج السينمائي فخر الدين نجيده، و المخرج السينمائي احمد رشوان، اما مجال التصوير السينمائي يدرس فيه مدير التصوير زايد نايف، وحسين بكر، بينما تدرس الدكتورة مروة عزب محاضرات الديكور السينمائي، والدكتور ضياء الدين جابر فى مجال الإنتاج السينمائي، اما فى مجال المونتاج السينمائي يدرسه المونتير السينمائي حسام المحفوظي، ليختتم الورشة بمشروع عمل لكل تخصص لينتج فيلم نتاج الورشة.

إبدأ حلمك السينما بين يديك الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان تامر عبدالمنعم الثقافة السينمائية جامعة المنصورة

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وائل لطفي

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