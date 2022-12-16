الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مدير مخبز يستولى على 22 طن دقيقًا مدعمًا فى القاهرة

دقيق أبيض
دقيق أبيض

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. 

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة، لتصرفه في كمية قدرها (22,550 طن "دقيق بلدى مدعم")، قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها. 

إحكام الرقابة علي الأسواق أجهزة وزارة الداخلية أرباح غير مشروعة الإدارة العامة لشرطة التموين التموينية المكبرة التموين والتجارة الأمن وقطاع الأمن العام السوق السوداء السلع الغذائية

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وائل لطفي

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