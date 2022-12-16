محافظ مطروح ووزير الأوقاف والمفتي يؤدون صلاة الجمعة بمسجد العوام (صور)

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وشوقي علام مفتي الديار المصرية، اليوم، صلاة الجمعة من مسجد العوام بكورنيش مدينة مرسي مطروح بحضور اللواء السيد سلطان مدير أمن مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة والشيخ حسن عبدالبصير وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية والأهالي ونواب البرلمان.

يأتي ذلك احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح السابع بعد المائة وانتصر فيه ابناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915.

وألقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار خطبة الجمعة تحت عنوان «طلاقة القدرة الإلهية في العطاء والمنع» بمسجد العوام بكورنيش مدينة مرسي مطروح، مؤكدا أن الله بيده الأمر ومن حكمته أن ربط العطاء بالعطاء والمنع بالمنع داعيا أن يحمي الله مصر من كل سوء ومكروه.

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