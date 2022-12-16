بريطانيا تطلق أول رحلة طيران من لندن إلى نيويورك بصافى صفر انبعاثات عام 2023

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن أن أول رحلة طيران في العالم عبر المحيط الأطلسي ستمثل انبعاثاتها صافي صفر ستنطلق من العاصمة البريطانية إلى نيويورك خلال عام 2023 المقبل.

وقال وزير النقل البريطاني مارك هاربر، حسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: "لعقود من الزمن، كان السفر من لندن إلى نيويورك يرمز إلى قدرة الطيران على التواصل بين الناس ودفع عجلة التقدم الدولي، الآن ستكون جهود خفض انبعاثات الكربون من الطيران في الطليعة".

وأضاف هاربر أن "تلك الرحلة لن تمهد الطريق للأجيال القادمة فحسب بل ستظهر أيضا مدى ما يمكننا تحقيقه عندما نعمل معا على هدف مشترك".

ومن المقرر أن تقلع أول رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي بانبعاثات صافي صفر من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة عام 2023، عقب فوز خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية البريطانية بتمويل الحكومة البريطانية باستخدام وقود طيران مستدام فقط (SAF).

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن أتلانتيك شاي فايس، عن شعوره بالفخر لقيادة تحالف متعدد القطاعات من الشركاء لتشغيل أول رحلة طيران بنسبة 100% بصافي صفر انبعاثات عبر المحيط الأطلسي.

وقال فايس: "كانت رحلة فيرجن أتلانتيك الافتتاحية عام 1984 متجهة إلى نيويورك، واليوم لا تزال واحدة من أكثر خطوطنا شهرة، إنه لشرف كبير أن نسعى لتمهيد هذا الطريق المهم للأعمال والترفيه ليصبح أكثر استدامة".

وأضاف أن ذلك التحدي يؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه وقود الطيران المستدام (SAF) في إزالة الكربون من الطيران والعمل الجماعي العاجل اللازم لتوسيع نطاق إنتاجه واستخدامه على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الطموح الجماعي هو تحقيق صافي صفر بحلول عام 2050.