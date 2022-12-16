الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الآن.. موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.. وخطوط المواصلات العامة لخدمة الزوار

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يبحث محبي القراءة والثقافة عن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ 54 وستكون المملكة الأردنية الهاشمية هي ضيف الشرف لها، حيث تم فتح باب الاشتتراك في المعرض خلال شهري ديسمبر وأكتوبر الماضي عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها وزارة الثقافة للمعرض.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 

أعلنت اللجنة المنظمة سنويا لمعرض الكتاب التابعة وزارة الثقافة عن إقامة الدورة الـ 54 خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير في مقر مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس وتم اختيار الشاعر الراحل صلاح جاهين ليكون شخصية هذا العام، حيث يعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الوسط وفي عام 2006 اعتبر ثاني أكبر معرض بعد فرانكفورت الدولي للكتاب ويزوره سنويا قرابة مليوني شخص سنويا.

وكان الناشرين المشاركين في الدورة الحالية قد اشتركوا من خلال المنصة الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث بدأ إقامة المعرض في عام 1969 في عهد وزير الثقافة ثروة عكاشة.

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خطوط المواصلات العامة المخصصة لمعرض الكتاب 2023

عقب تحديد موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 خصصت محافظة القاهرة 58 أوتوبيسا للنقل العام لخدمة زوار المعرض تغطى معظم مناطق القاهرة سيتم وضع لافتة مكتوب عليها "خدمة معرض الكتاب" وهي كما يلي:

  • الخط 1 ويعمل به 10 أتوبيسات: ميدان عبد المنعم رياض، رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب.
  • الخط 2 ويعمل به 10 أتوبيسات: دوران شبرا، شارع شبرا، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، معرض الكتاب.

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  • الخط 3 ويعمل به 8 أتوبيسات: المزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والمل، معرض الكتاب.
  • الخط 4 ويعمل به 7 أتوبيسات: ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشان بركات، الحي السابع، حى السفارات، معرض الكتاب.
  • الخط 5 ويعمل به 10 أتوبيسات: ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الاوتوستراد، جامعة الزهر، معرض الكتاب.
  • الخط السادس ويعمل به 5 سيارات: صقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب.
  • الخط السابع ويعمل به 8 أتوبيسات: سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير.

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تفاصيل إقامة الدورة الـ 54 من معرض الكتاب بالقاهرة

موعد معرض القاهرة الدولي معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولى معرض الكتاب وزارة الثقافة الدورة الـ 54

رئيس التحرير

وائل لطفي

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