السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حابي للنشر تطرح «مولد سيدي البيومي» في معرض الكتاب 2023

مولد سيدي البيومي
مولد سيدي البيومي

كشف الكاتب والروائي محمد إبراهيم طعيمة، عن تعاقده مع دار حابي للنشر، لعمل الطبعة الثانية من المتتالية القصصية "مولد سيدي البيومي"، في الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي ستنطلق في نهاية شهر يناير 2023، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال محمد إبراهيم طعيمة: تعاقدت قبل فترة مع دار حابي للنشر والتوزيع، على عمل طبعة ثانية من كتاب "مولد سيدي البيومي"، الذي طرح قبل عدة سنوات، خاصة بعد إضافة عدد من القصص للكتاب، وتم عمل غلاف جديد بتصميم مختلف للفنانة مريم الجميعي، وإخراج داخلي للفنانة مريم محمد سيد.

وأضاف: العمل عبارة عن متتالية قصصية، تحكي في 26 قصة مختلفة تفاصيل مولد يقام في إحدى القرى إحياءً لذكره أحد المتصوفين الذي مات في القرية، وخلال فترة المولد تحدث عدد كبير من القصص والحكايات لأهل القرية والوافدين إليها للاحتفال.

ومن إحدى قصص الكتاب والتي تحمل اسم "حكايتي مع المولد" نطالع: عام بعد آخر بدأت فرحة المولد تتلاشى، حتى توقف إقامته، ونظرت حولي فرأيت كل شيء يتغير ويتحول.. رأيت الناس يبيعون كل شيء.. أخلاقهم، ضمائرهم، ومعتقداتهم من أجل اللاشيء، فلا صحيح دين يحاربون من أجله، ولا رزقًا حلالاً يسعون خلفه، ولا مستقبلاً مشرقًا يبحثون عنه، فقط اللاشيء.
ـ الظاهر إن لعنة سيدي البيومي حلّت عليهم. 

يذكر أن الكاتب والروائي محمد إبراهيم طعيمة، صدرت له من قبل عدد من الأعمال منها روايات "رجالة الهانم"، و"الخرتي" وكتابين "عفريتة هانم" عن قصة حياة الفنانة الراحلة سامية جمال، و"ريحة الحبايب" والذي يرصد قصص إنسانية لعدد كبير من نجوم ونجمات الفن الراحلين.

حابي للنشر محمد إبراهيم طعيمة دار حابي للنشر مولد سيدي البيومي معرض القاهره الدولي للكتاب متتالية قصصية

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