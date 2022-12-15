الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على موعد انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب

موعد انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023..  من الكلمات التي ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث "جوجل"، بالتزامن مع بداية العد التنازلي لانطلاق معرض والتى تنطلق سنويًا فى بداية يناير من كل عام.

“الدستور” يرصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الشأن خلال التقرير التالى:

موعد انطلاق فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

وحددت اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب موعد انطلاق فاعليات المعرض للعام الجديد 2023 حيث أعلنت انه سيبدأ يوم 24 يناير وحتى 6 فبراير 2023، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

شخصية المعرض لعام 2023

وتناقلت مصادر صحفية معلومات حول شخصية معرض الكتاب 2023، حيث أكدت أن اجتماع اللجنة العليا المنظمة للمعرض برئاسة هيثم الحاج، اتفقت على اختيار الشاعر الراحل صلاح جاهين ليكون شخصية معرض 2023.

وطرحت مجموعة من أسماء المثقفين والمفكرين المصريين البارزين، واستقرت اللجنة في النهاية على اختيار “جاهين”.

وكان الكاتب الروائى يحى حقى هو شخصية العام الماضى للمعرض 2022.

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ضيف شرف الدورة الجديدة 2023

وعن الدولة التى يتم اختيارها لتكون ضيف شرف الدورة الحالية للمعرض وهى 54 للعام الجديد 2023 لم يستقر الرأى حولها ولم يتم الإعلان عنها.

ويذكر أن مملكة الأردن كانت هى ضيف الشرف للدورة الماضية 2022 وهى الدورة 53 للمعرض، و أقيمت بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وكانت تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

دور النشر

وعن مشاركة دور النشر فى معرض الكتاب فقد بطاقات تقارير صحفية  وفى بيان صادر عن هيئة الكتاب، المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إنه تقرر فتح باب الاشتراك للمعرض في دورته 54 لعام 2023، بداية من 15 سبتمبر المقبل حتى 15 أكتوبر 2022.

ودعا رئيس هيئة الكتاب الناشرين المسجلين على منصة المعرض، ومن لهم حساب بمراجعة حساباتهم، بدءاً من فتح باب الاشتراك للمعرض، والناشرين الذين ليس لهم حساب على منصة المعرض عليهم، البدء بتسجيل حساب لهم بالمنصة.

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وائل لطفي

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