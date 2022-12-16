الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص إثر سقوطه بسيارته فى ترعة شمال أسوان

الحادث
الحادث

لقي شخص مصرعه، إثر حادث سقوطه بسيارة ملاكي في مصرف بطريق قرية توشكي التابعة لمركز نصر النوبة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب سيارة ملاكي بمصرف بطريق  قرية توشكي التابع لدائرة المركز، مما أسفر عن مصرع شخص، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

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وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتبين أن المتوفي يدعي محمد أحمد عبدالمجيد صالح، وأثناء سيره بالطريق وقع حادث سقوط السيارة بالمصرف ما أسفر عن وفاته مباشرة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

من جهة أخرى، كانت لقيت فتاة مصرعها، مساء الخميس، إثر تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ، بقرية البصيلية بحرى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بلفظ فتاه أنفاسها الأخيرة إثر تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ، وتحديدًا بمنطقة الشماخية بقرية البصيلية بحرى التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتبين أن الفتاة تدعى "رحمة. ج" تبلغ من العمر 16 سنة، وبالتحريات الأولية تبين أن المادة السامة التي تناولتها عن طريق الخطأ كانت عبارة عن مبيد حشري، وتم إيداع الجثمان بمشرحة إدفو العمومية للعرض علي الطبيب الشرعي.

وبعد أجراءات العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة، تبين بالكشف الطبي أن الفتاة وجدت جثة هامدة وترتدي تيشرت وبنطلون أصفر اللون ولا توجد بها أي إصابات بجميع أجزاء الجسم، وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بالقلب، بالإضافة إلى أنها وجدت بها نزول رغاوي بيضاء بالفم، ولا توجد شبهة جنائية، والجثة تحت النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

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أسوان شمال أسوان مصرع شخص سقوط سيارة في ترعة توشكى نصر النوبة إيداع الجثة بالمشرحة

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