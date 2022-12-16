الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطل 4 أيام لحوزته 13 طربة حشيش بالبحيرة

حبس عاطل
حبس عاطل

قرر المستشار أحمد ماجدى، مدير نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور سكرتاريه محمد سمك، ومحمد الشرقاوي،  حبس عنصر إجرامي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطه وبحوزته 13 طربة لمخدر الخشيش بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع  مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني – الأمن العام"، وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، تمكنت من ضبط عاطل، بحوزته 13 طربة لمخدر الحشيش قبل تروجها بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وترجع الواقعة إلى تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من المقدم أحمد السعدني، وحامد القرضاوي الضباط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد برصد عاطل يدعى"ر. ا. ل" تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي. 

وعقب استئذان النيابة العامة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود تم استهداف المتهم، وتم ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، وبحوزته "13 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف  بحوزته للمواد المخدرة المضبوطة، والمبلغ المالي.

وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الميعاد القانوني. 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإدارة العام العلاج اللازم الطريق الصحراوي ب المحامي العام لنيابات جنوب

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